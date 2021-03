Αθλητικά

Europa League: Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

Η κλήρωση για τη φάση των "8" αλλά και των "4" του θεσμού.

Στην "καρδιά" της UEFA, την Νιόν, έγινε η κλήρωση για τη φάση των "8" αλλά και των "4" του Europa League.

Πρώτο ζευγάρι το Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να ακολουθήσει αυτό της Άρσεναλ -που απέκλεισε τον Ολυμπιακό στη φάση των "16"- με την Σλάβια Πράγας.

Άγιαξ - Ρόμα ήταν το τρίτο κατά σειρά ζευγάρι που βγήκε μέσα από την κλήρωση και είναι σίγουρα το πιο δυνατό των "8" ενώ το παζλ των προημιτελικών συμπληρώθηκε με την κοντρα της Ντίναμο Ζάγκρεμπ -που έκανε τη μεγάλη έκπληξη πετώντας εκτός συνέχειας την Τότεναμ- με την Βιγιαρεάλ.

Μεγάλα φαβορί οι Άγγλοι

Έχοντας αποκλείσει την Μίλαν στη φάση των "16", η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκει σαφώς χαμηλότερο εμπόδιο στα προημιτελικά, πέφτοντας πάνω στην Γρανάδα με ασυγκρίτως λιγότερη ευρωπαϊκή εμπειρία από εκείνην, ενώ η Άρσεναλ καλείται μετά τον Ολυμπιακό να αφήσει εκτός την Σλάβια Πράγας που προέρχεται από δύο σπουδαίες προκρίσεις σε νοκ-άουτ σειρές απέναντι σε Λέστερ και Ρέιντζερς.

Άγιαξ και Ρόμα συνθέτουν το πιο εμπορικό και συνάμα αμφίρροπο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης, ενώ η αρκετά δυνατή φέτος στην La Liga, Βιγιαρεάλ, κοντράρεται με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη με το 3-0 επί της Τότεναμ που έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:

Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας Άγιαξ - Ρόμα Ντίναμο Ζάγκρεμπ - Βιγιαρεάλ

Σε περίπωση που η Γιουνάιτεντ δικαιώσει εντός γηπέδων την ταμπέλα του φαβορί που της αποδόθηκε με το που έπεσε πάνω στην Γρανάδα, θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά είτε με τον Άγιαξ ή με την Ρόμα, ενώ όσον αφορά στο άλλο μονοπάτι, η νικήτρια του ζευγαριού Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας θα ανταμώσει όποια μείνει όρθια στη μάχη της Βιγιαρεάλ με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ.

ΤΑ ΔΥΟ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:

Νικητής 1 (Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) vs Νικητής 3 (Άγιαξ - Ρόμα)

Νικητής 4 (Ντίναμο Ζάγκρεμπ - Βιγιαρεάλ) vs Νικητής 2 (Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πρώτοι αγώνες: 8 Απριλίου

Αγώνες ρεβάνς: 15 Απριλίου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πρώτοι αγώνες: 29 Απριλίου

Αγώνες ρεβάνς: 6 Μαΐου

ΤΕΛΙΚΟΣ

Τετάρτη 26 Μαΐου: Γκντανσκ Αρένα, Πολωνία