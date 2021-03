Κοινωνία

Lockdown - ψάρεμα: άρση απαγόρευσης για λίγους...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευχάριστα νέα για τους λάτρεις του ψαρέματος. Όχι όμως για όλους! Ποιοι μπορούν να επιδοθούν στο αγαπημένο τους χόμπι, πώς και από πότε.

Συγκεκριμένα μέτρα με χαμηλό επιδημιολογικό αποτύπωμα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα.

Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι και η άρση της απαγόρευσης του ψαρέματος υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται από το Σάββατο 20 Μαρτίου η ερασιτεχνική αλιεία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους δήμους με χρήση του κωδικού 6.

Δεδομένου ότι βρίσκεται ακόμα σε ισχύ η απαγόρευση μετακίνησης από δήμο σε δήμο, δεν μπορεί κάποιος να μετακινηθεί με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή για να πάει για ψάρεμα.