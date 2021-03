Υγεία - Περιβάλλον

Xαλάρωση lockdown: τα δωρεάν τεστ και όλες οι αλλαγές στα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει σε μετακινήσεις, εκκλησίες και βόλτες στα πάρκα. Σε ποιους επιτρέπεται το ψάρεμα και ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν. Πώς θα γίνονται τα δωρεάν rapid tests σε όλους.

Μαζικά δωρεάν rapid τεστ Covid 19 από τα φαρμακεία, ένα δωρεάν κάθε βδομάδα για κάθε πολίτη με το ΑΜΚΑ του, άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων, επέκταση ωραρίου έως τις 21:00 όλες τις ημέρες και επαναλειτουργία κομμωτηρίων, ήταν ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος ο οποίος συμμετείχε στην ενημέρωση για την πανδημία. Παράλληλα, ανέφερε ότι τον Απρίλιο θα εμβολιαστεί η ευπαθής ομάδα Α (60+) και το Μάιο η ευπαθής ομάδα Β, οι ειδικές επαγγελματικές ομάδες και ο γενικός πληθυσμός.

Εξειδικεύοντας τα μέτρα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έκανε γνωστό ότι αποφασίστηκε:

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 5:00 το πρωί για όλη τη χώρα και όλη τη βδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο, Σάββατο 20.03.2021.

Επαναλειτουργία των κομμωτηρίων και κέντρων περιποίησης άκρων από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου.

Επαναλειτουργία υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων έως 3 άτομα με χρήση μάσκας και χρήση του κωδικού 6 και χωρίς αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Άνοιγμα των δημόσιων πάρκων, με επίσκεψη έως τριών ατόμων, εκτός εάν αφορά σε οικογένειες και πάλι με χρήση του κωδικού 6 και μετακίνηση με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Τέλεση λειτουργίας με 1 πιστό ανά 25 τμ και όριο τους 20 πιστούς για Κυριακή της Ορθοδοξίας, για την 25η Μαρτίου και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. και όριο τους 20 πιστούς για Κυριακή της Ορθοδοξίας, για την 25η Μαρτίου και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.

ερασιτεχνική αλιεία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους δήμους με χρήση του κωδικού 6. Τέλος, επιτρέπεται ημε χρήση του κωδικού 6.

Επίσης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τις περιοχές που παραμένουν και αυτές που εντάσσονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Δωρεάν rapid test για όλους

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά από το τέλος Μαρτίου σε δωρεάν παροχή ατομικών rapid test σε όλον τον πληθυσμό της χώρας.

Η χώρα προχωρά από τα 300.000 τεστ ανά εβδομάδα σε, δυνητικά, έως και 10 εκατ. την εβδομάδα με στόχο μέσα στον Απρίλιο να ξεκινήσουν τα ελεγχόμενα ανοίγματα περισσότερων δραστηριοτήτων.

Κάθε πολίτης από τα τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου θα μπορεί να προμηθεύεται από το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα δωρεάν τεστ την εβδομάδα με την επίδειξη του αριθμού ΑΜΚΑ. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα για τη δυνατότητα παροχής 4 τεστ/ μήνα, μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, και χωρίς συνταγογράφηση.

«Προχωρούμε ακόμη πιο επιθετικά και αποτελεσματικά στο εμβολιαστικό μας σχέδιο ενώ ένα «κλειδί» των από εδώ και πέρα μέτρων είναι η ενθάρρυνση της παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, αξιοποιώντας και τον ανοιξιάτικο καιρό» τόνισε ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος.

Στα όριά του το ΕΣΥ

Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, είναι όμως θέμα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης και ειδικά για τους υγειονομικούς είναι και θέμα ηθικής υποχρέωσης, διότι προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

"Το ΕΣΥ στέκεται όρθιο, έχει φτάσει στα όριά του και συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υγείας", τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης. Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 25 ημέρες έχουν προστεθεί περισσότερες από 1000 κλίνες για την νοσηλεία ασθενών με covid-19, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, και τις επόμενες μέρες θα προστεθούν ακόμα 500 κλίνες covid. Αυτή τι στιγμή, πρόσθεσε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ενιαίο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Το σύστημα υγείας ενισχύεται συνεχώς - χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πως στην Αττική κατά τις αρχές Φεβρουαρίου υπήρχαν 229 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ covid, ενώ σήμερα είναι 387.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το σύστημα με προσωπικό και υποδομές, είπεο αναπληρωτής υπουργός, ωστόσο "το σύστημα έχει φτάσει στα όριά του, και πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε κάθε περίπτωση, όσα μέτρα και να ληφθούν, εάν δεν υπάρξει η ατομική ευθύνη και η συμμόρφωση στα μέτρα και τις υποδείξεις της Πολιτείας, τότε δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε την πανδημία".

Επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου στην Αττική κατά 15%

Ενδείξεις αποσυμπίεσης του ΕΣΥ δεν υπάρχουν και αυτό θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να γίνει, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την ενημέρωση για την πανδημία.

Η επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου στην Αττική την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε κατά 15%, ενώ ο δείκτης Rt παραμένει πάνω από το 1. Οι ηλικίες που καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα είναι οι 40-65 και ακολουθούν οι 18-39. Ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι στο επίκεντρο της διασποράς του ιού είναι οι άτυπες κοινωνικές συγκεντρώσεις όπου η μάσκα δεν χρησιμοποιείται και γι' αυτό συνέστησε περιορισμό των επαφών και πρότεινε οι συναντήσεις να γίνονται σε ανοιχτούς και καλά αεριζόμενους χώρους, ωστόσο το κλειδί παραμένει η τήρηση των μέτρων προστασίας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένο το επιδημιολογικό φορτίο στην Ελλάδα

Για μια εβδομάδα ας μην επιτρέψουμε στο ιό να μας ξεγελάσει, ας μην μολυνθούμε και ας μην διασπείρουμε τον ιό. Με αυτά τα λόγια η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου κάλεσε όλους, ιδίως τους νέους και τους ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας, να τηρήσουν τα μέτρα, καθώς φαίνεται ότι μόνο αυτός ο τρόπος μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού στις επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

«Το επιδημιολογικό φορτίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο σε κάποιες περιοχές της χώρας παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση, όχι όμως στην Αττική όπου παρατηρούνται αυξητικές τάσεις του επιδημιολογικού φορτίου», ανέφερε.