Foreign Office: Αυξημένη απειλή από τρομοκρατία στην Ελλάδα

Τι επικαλείται το Foreign Office. Τι συνιστά στους Βρετανούς πολίτες.

Σύσταση για αυξημένη απειλή από τρομοκρατία στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν οι νέες οδηγίες για τις συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες χώρες που ταξιδεύουν οι Βρετανοί πολίτες, που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Foreign Office.

Πρόκειται για μια αναπάντεχη και δυσάρεστη εξέλιξη, ενόψει της πιλοτικής έναρξης της περιόδου στην Ελλάδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες και της κανονικής που θα γίνει στις 14 Μαϊου, όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Συγκεκριμένα, στην επικοινωνία του προς τους πολίτες το Foreign Office, αναφέρει για τρομοκρατία:

Updated information on the threat of terrorism, reflecting an increased threat (‘Summary’ and ‘Terrorism’ pages)

19 March 2021

Στην αναλυτική περιγραφή δε στην ενότητα “Τρομοκρατία”, υπάρχει η ακόλουθη αναφορά: “Υπήρξαν αρκετές επιθέσεις με εκρηκτικά και αυτόματα όπλα εναντίον ελληνικών ιδρυμάτων, εμπορικών κέντρων, τραπεζών, γραφείων μέσων ενημέρωσης, διπλωματικών χώρων και της αστυνομίας”, και καταλήγει αναφέροντας: “Πρέπει να είστε προσεκτικοί αυτή τη στιγμή”.

