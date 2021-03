Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: επιστροφή στο Παγκράτι

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας γνωρίζει στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα και τους ανθρώπους πίσω από αυτά, ενώ ετοιμάζει και μας προτείνει δύο ξεχωριστές συνταγές.

Το Σάββατο 20 Μαρτίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στο Παγκράτι.

Ο στόχος του hip στεκιού «Tre Sorelle» είναι να ξαναβάλει την πίτσα στο σαλόνι μας και να μπει στις καθημερινές μας συνήθειες.

Το «Αλφικόν», μια νέα προσθήκη στον χάρτη της αθηναϊκής υψηλής γαστρονομίας, παντρεύει πολλές κουζίνες, με κοινή βάση την ελληνική, φτάνοντας στο Michelin Guide για φέτος.

Ο «Μαγεμένος Αυλός» είναι ένα παραδοσιακό στέκι, κάποτε του Μάνου Χατζιδάκι, ένα στέκι που διδάσκει ιστορία έχοντας γράψει πολλά χιλιόμετρα όχι μόνο στη γαστρονομία αλλά και στη μουσική.

Ο Δημήτρης μαγειρεύει στην κουζίνα του δύο πολύ νόστιμες συνταγές: Αρνάκι σε φύλλο κρούστας με σκληρό τυρί Δανίας και χυλοπίτες με μοσχαρίσιο λουκάνικο.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

#GeitoniesStoPiato