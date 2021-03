Τοπικά Νέα

Δυστύχημα στην Καστοριά: κλεμμένο το ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό

Νέα τροπή στην υπόθεση του δυστυχήματος.

(φωτό αρχείου)

Ανατροπή στην υπόθεση του δυστυχήματος, που σημειώθηκε στην Καστοριά, το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, νεκρός είναι ένας 52χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 45χρονης.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα την κατακρήμνισή του σε βάθος 50 μέτρων και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο 27,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς - Αμυνταίου, ενώ στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Λίγο μετά τις 12:30 οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και βρήκαν τον άνδρα νεκρό, ενώ άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.