Κοινωνία

Άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του άτυχου άνδρα.

Τραγωδία στη Ζάκυνθο! Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 45χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού έχοντας τραύμα στον μηρό από πυροβόλο όπλο.

Πρόκειται για έναν άνδρα από το Κερί, ο οποίος παρελήφθη από τους γιατρούς χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του από τα πυρά του όπλου του, το οποίο είτε εκπυρσοκρότησε, είτε πατήθηκε η σκανδάλη του από λάθος.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και αναμένεται ενημέρωση για το τραγικό αυτό συμβάν.

Πηγή: Zante Report