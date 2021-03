Πολιτική

Χαλάρωση lockdown: Στα “κάγκελα” η Αντιπολίτευση

“Επίθεση” στην κυβέρνηση από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα τις Αντιπολίτευσης μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για χαλάρωση του lockdown.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25:

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβαιώθηκε ότι τα «έξυπνα μέτρα» ήταν βλακώδη

"Ο πανικός του κ. Μητσοτάκη δεν κρύβεται. Ενώ οι πολίτες μετά από πεντέμισι μήνες αποτυχημένου λοκντάουν περίμεναν την υγειονομική ενημέρωση για τα επιδημιολογικά δεδομένα και την προαναγγελθείσα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χαλάρωση των μέτρων, η κυβέρνηση έβαλε τον κ. Σκέρτσο να κάνει προπαγάνδα κατά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, απλά πήρε πίσω τα «έξυπνα μέτρα» που θεσμοθέτησε προ μηνός, επιβεβαιώνοντας πως ήταν βλακώδη και αύξησαν το συνωστισμό και τα κρούσματα. Ούτε κουβέντα για ενίσχυση του ΕΣΥ και επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Ούτε κουβέντα για αύξηση των δρομολογίων στα ΜΜΜ, ούτε κουβέντα για τους μεγάλους χώρους εργασίας.

Ούτε κουβέντα για την αυτονόητη συνταγογράφηση των τεστ και στοχευμένους ελέγχους στις εστίες υπερμετάδοσης. Αντίθετα, αφού Χρειάστηκε ένας χρόνος για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνονται μαζικά και δωρεάν, τώρα προωθεί ράπιντ τεστ για όποιον ενδιαφέρεται να ελεγχθεί, ανοίγοντας παράθυρο για νέο όργιο απευθείας αναθέσεων.

Ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη πως όση χυδαία προπαγάνδα και να επιστρατεύσει πλέον έχει κουράσει με τις αποτυχίες και τις παλινωδίες του. Οι πολίτες ούτε τον εμπιστεύονται, ούτε τον ακούνε".

ΚΚΕ: Επικίνδυνη πολιτική και τρικυμία εν κρανίω μαζί

"Την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και το ιδιωτικό δεν επιτάσσεται, αλλά θησαυρίζει απρόσκοπτα..., την ώρα που τα κρούσματα έχουν χτυπήσει κόκκινο, γιατί δεν παίρνονται τα αναγκαία μέτρα σε εστίες υπερμετάδοσης -όπως οι χώροι δουλειάς και τα μέσα μεταφοράς- αυτή την κρίσιμη ώρα η κυβέρνηση απορρίπτει ξανά τα αιτήματα των υγειονομικών και των μαζικών φορέων και δείχνει τον ένοχο: τις δημόσιες συναθροίσεις!

Και από την άλλη αποφάσισε να «ενθαρρύνει» τον κόσμο να βγει σε δημόσιους χώρους, ενώ μέχρι πριν μια βδομάδα τον κυνηγούσαν και τον ξυλοφόρτωναν. Επικίνδυνη πολιτική και τρικυμία εν κρανίω μαζί!"

ΜέΡΑ25: Ομολογία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, ουδέν ελαφρυντικό

"Όταν ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ζητούσε από πέρυσι τον Μάρτιο να δημιουργηθεί ένα δημόσιο δίκτυο μαζικών τεστ, η Κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα και ο Πρωθυπουργός δεν προσήλθε καν να απαντήσει στο ερώτημα του Γιάνη Βαρουφάκη για την προετοιμασία της χώρας για το 2ο κύμα.

Τότε ο Γραμματέας ΜέΡΑ25 είχε κατηγορήσει την Κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη για ηθική αυτουργία σε αυτό το έγκλημα.

Ένα χρόνο μετά, χωρίς η Κυβέρνηση να έχει ενισχύσει το ΕΣΥ, χωρίς να έχει επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, χωρίς μέτρα στους χώρους εργασίας, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία και τον τουρισμό, έχουμε την απόλυτη ομολογία ενός προαναγγελθέντος από τότε εγκλήματος, από την Κυβέρνηση. Δεν τους αναγνωρίζουμε όμως πλέον κανένα ελαφρυντικό.

Το δημόσιο δίκτυο για τα μαζικά τεστ έπρεπε να έχει στηθεί ένα χρόνο τώρα κύριε Μητσοτάκη, ώστε να υπάρχει πρόληψη και ιχνηλάτηση, αντί για κατασταλτικά γενικά περιοριστικά μέτρα καραντίνας που στραγγαλίζουν την οικονομία και δεν παράγουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.

Ο κ. Κικίλιας που κρύφτηκε σήμερα μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και σύσσωμη η Κυβέρνηση τους, φέρουν ακέραιη την εγκληματική ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Έστω όμως και τώρα, όσο αργά κι αν θυμηθήκατε τα τεστ, κάντε τα! Παράλληλα όμως πρέπει και να επιτάξετε άμεσα τις ιδιωτικές κλινικές τουλάχιστον στην Αττική και να προβείτε σε γενναία ενίσχυση του ΕΣΥ και της οικονομίας".