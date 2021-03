Αθλητικά

Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας: Πλήρωσαν τα αμυντικά λάθη οι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Σέρβοι πέρασαν νικηφόρα από το ΟΑΚΑ, για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ένας “ακέφαλος” Παναθηναϊκός, μετά την αποβολή του Όντεντ Κάτας με δύο τεχνικές ποινές στο 32΄, πλήρωσε την έλλειψη διάρκειας σε άμυνα και επίθεση, επιτρέποντας στον Ερυθρό Αστέρα να γίνει η 7η ομάδα που περνάει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ στην Euroleague.

Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν 82-86 από τους Σέρβους, για την 30ή αγωνιστική, βλέποντας στα 47΄΄ για τη λήξη, τον Τζόρνταν Λόιντ να “καθαρίζει” το “διπλό” για την ομάδα του, υποχρεώνοντας το “τριφύλλι” στη 18η ήττα του σε 28 αγώνες (16η θέση). Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-21 (17η θέση).

Ο Παναθηναϊκός δεν εξαργύρωσε τη “γεμάτη” εμφάνιση του Χάουαρντ Σαντ-Ρος, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (21) και κλεψίματα (7), “πληρώνοντας” κυρίως τον αμυντικό αποπροσανατολισμό του και επιτρέποντας στον Τζόρνταν Λόιντ να σημειώσει τους 16 από τους 27 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους Σέρβους σε ένα σπουδαίο “διπλό”.

Παράλληλα, οι “πράσινοι” δεν βρήκαν επιπλέον λύσεις στο σκοράρισμα, πλην των σταθερών αξιών των Μάριο Χεζόνια (15π.), Ιωάννη Παπαπέτρου (14π.) και Γιώργου Παπαγιάννη (14π., 8ρ.), με αποτέλεσμα να δώσουν χώρο και... αναπνοή στους Σέρβους.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 40-40, 59-60, 82-86

Παναθηναϊκός (Κάτας): Μακ 2, Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης, Όγκαστ 2, Παπαπέτρου 14, Χεζόνια 15, Δίπλαρος, Γουάιτ 5, Μήτογλου 9, Μπεντίλ, Σαντ-Ρος 21.

Ερυθρός Αστέρας (Ράντονιτς): Χολ, Γουόλντεν 14, Λόιντ 27, Ουσκόκοβιτς 3, Λάζιτς 7, Ριθ, Ραντάνοφ 2, Ντόμπριτς 6, Σιμόνοβιτς 8, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 2, Κούζμιτς 9, Νόκο 8.