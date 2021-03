Κόσμος

Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν καταγραφεί 40.000 σεισμικές δονήσεις. Απαγόρευση πτήσεων. Τι λένε οι επιστήμονες.

Εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής ηφαίστειο που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, με ένα κοκκινωπό νέφος τέφρας να φωτίζει τον ουρανό και όλες τις πτήσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες, να απαγορεύονται.

«Άρχισε ηφαιστειακή έκρηξη στο Φάγκρανταλσφιαλ», ανέφερε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι για τις αεροπορικές πτήσεις ισχύει «κόκκινος συναγερμός», πάντως από πλευράς σεισμικής δραστηριότητας καταγράφονται «πολύ λίγες» δονήσεις.

Το ηφαιστειακό σύστημα του Κρίσουβικ βρίσκεται νότια του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, στη χερσόνησο Ρέικιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας.

«Η πρώτη ειδοποίηση παραλήφθηκε από την μετεωρολογική υπηρεσία στις 23:40 (ώρα Ελλάδας). Η ηφαιστειακή έκρηξη επιβεβαιώθηκε από webcams και δορυφορικές εικόνες», εξήγησε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Ελικόπτερο με επιστημονικό προσωπικό στάλθηκε να εκτιμήσει το μέγεθος της έκρηξης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κέφλαβικ και το μικρό ψαράδικο λιμάνι Γκρίνταβικ δεν απέχουν παρά μερικά χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, πάντως γενικότερα η περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ηφαιστειακή έκρηξη είναι ακατοίκητη και δεν αναμένεται να παρουσιαστεί κίνδυνος για τους πολίτες.

Στη χερσόνησο Ρέικιανες καταγράφηκαν τουλάχιστον 40.000 σεισμικές δονήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.