Εκατοντάδες μετανάστες βρέθηκαν στριμωγμένοι μέσα σε φορτηγά

Ανάμεσα σε αυτούς και 114 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, την ώρα που οι ΗΠΑ σκληραίνουν τη στάση τους στα σύνορα με το Μεξικό.

Περισσότεροι από 300 μετανάστες από την κεντρική Αμερική βρέθηκαν στριμωγμένοι μέσα σε τρία ρυμουλκούμενα οχήματα μεταφοράς κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι μεξικανικές αρχές.

Μέλη της μεξικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης μαζί με αστυνομικούς της Εθνοφρουράς δήλωσαν ότι σταμάτησαν τα φορτηγά νωρίς την Πέμπτη το πρωί στο πλαίσιο ελέγχων ρουτίνας και βρήκαν μέσα 329 ανθρώπους από την Γουατεμάλα και την Ονδούρα, μεταξύ των οποίων 114 ασυνόδευτους ανηλίκους.

Οι αρχές σταμάτησαν τα δύο φορτηγά σε λεωφόρο νότια της Τούξτλα Γκουτιέρες, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τσιάπας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στους μετανάστες παρασχέθηκε τροφή και νερό. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε καταλύματα της αρχής μετανάστευσης, ενώ οι ενήλικοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά γραφεία για να ξεκινήσει διοικητική επεξεργασία των στοιχείων τους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται την ώρα που οι ΗΠΑ σκληραίνουν την προσέγγισή τους στην αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση στην μεθόριο ΗΠΑ-Μεξικού αφότου τα αιτήματά τους προς τους μετανάστες από την κεντρική Αμερική να αποφύγουν τους κινδύνους του ταξιδιού αυτού απέτυχαν να αποτρέψουν χιλιάδες από την προσπάθεια να φτάσουν στη χώρα.