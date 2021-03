Πολιτισμός

Η ιστορία της Ακρόπολης μέσα από το animation του Κώστα Γαβρά (βίντεο)

Η πολύπαθη ιστορία του μνημείου αρχιτεκτονικής και οι αλλαγές που έγιναν στο πέρασμα των αιώνων.