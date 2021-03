Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς στον τελικό του Ακαπούλκο

Ο Έλληνας πρωταθλητής, στην παρθενική του συμμετοχή πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Abierto Mexicano. Ποιος είναι ο αντίπαλος του.

Εξαιρετικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τους Περ, Ίσνερ και Αλιασίμ, συνέχισε να εντυπωσιάζει στην παρθενική του συμμετοχή στο Ακαπούλκο, νικώντας 6-1, 6-3 τον 19χρονο Ιταλό, Λορένζο Μουσέτι, έπειτα από 77' αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Abierto Mexicano.

Εκεί θα αντιμετωπίσει αύριο (05:00) τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος λίγο νωρίτερα νίκησε με 6-4, 7-6(5) τον συμπατριώτη του, Ντόμινικ Κέπφερ.

Ο Τσιτσιπάς έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι στον Ζβέρεφ, μετρώντας πέντε νίκες σε έξι αναμετρήσεις.

Είχε χάσει τον πρώτο αγώνα από τον Γερμανό σε επίπεδο ATP Tour, στην Ουάσιγκτον το 2018, αλλά στη συνέχεια πανηγύρισε πέντε νίκες, με πιο πρόσφατη στο ATP Cup 2020.