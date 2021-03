Κοινωνία

Διάρρηξη σε ζωντανή σύνδεση!

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παρακολουθούσε τις κινήσεις του δράστη, μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, στο σπίτι του.

Διάρρηξη πραγματοποιήθηκε σε φούρνο επί της οδού Θερίσου, στο Ηράκλειο λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής.

Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι όταν χτύπησε ο συναγερμός του καταστήματος και μάλιστα ο ιδιοκτήτης παρακολουθούσε τις κινήσεις του δράστη μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως να μπορεί να αντιδράσει καθώς βρισκόταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στο σπίτι του σε χωριό της ενδοχώρας.

Ο δράστης μπήκε στο φούρνο αφού παραβίασε τη γυάλινη πόρτα, αλλά έφυγε άπραγος αφού δεν υπήρχαν λεφτά στο ταμείο.

Πηγή: neakriti.gr