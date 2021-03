Οικονομία

Τουρκία: ο Ερντογάν “καρατόμησε” τον κεντρικό τραπεζίτη

Ποια είναι η απόφαση που προκάλεσε την οργή του «σουλτάνου» και τον ώθησε στην καθαίρεση του πρώην υπουργού Οικονομικών, που ο ίδιος είχε τοποθετήσει προ λίγων μηνών.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας Νάτζι Αμπάλ καθαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από τον οικονομολόγο και πολιτικό Σαχάπ Καβτζίογλου, δυνάμει προεδρικού διατάγματος το οποίο δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ο κ. Αμπάλ, πρώην υπουργός Οικονομικών, δεν βρισκόταν στο αξίωμα παρά από τον Νοέμβριο. Είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο αναδιάταξης της οικονομικής του ομάδας.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε την επομένη της αύξησης κατά 2% του βασικού κατευθυντηρίου επιτοκίου του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της Τουρκίας, στο 19%. Η κεντρική τράπεζα εξήγησε ότι η κίνηση είχε σκοπό να φρενάρει τον πληθωρισμό, που αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 15,6% τον Φεβρουάριο. Το μέτρο έτυχε θετικής υποδοχής στις αγορές.

Ο πρόεδρος Ερντογάν εναντιώνεται ανοικτά στα υψηλά επιτόκια, καθώς θεωρεί, αψηφώντας τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ότι επιδεινώνουν τον πληθωρισμό.

Ο κ. Καβτζίογλου, ο διορισμός του οποίου ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αφού έκλεισαν οι κεφαλαιαγορές, θα γίνει ο τέταρτος διοικητής της τουρκικής κεντρικής τράπεζας από τον Ιούλιο του 2019.

Η τουρκική λίρα ανέκτησε περί το 15% της συναλλαγματικής αξίας της έναντι του δολαρίου αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο κ. Αμπάλ τον Νοέμβριο, έπειτα από αρκετές εβδομάδες ελεύθερης πτώσης του νομίσματος.