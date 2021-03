Πολιτική

Αβραμόπουλος στον ΑΝΤ1: Οι δίαυλοι Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να μείνουν ανοικτοί (βίντεο)

Τι είπε ο τέως Επίτροπος της ΕΕ για τα ελληνοτουρκικά, το μεταναστευτικό, την πανδημία και την οικονομία.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το μεταναστευτικό/προσφυγικό, την πανδημία, μίλησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Ο τέως Επίτροπος της ΕΕ τόνισε πως η Ελλάδα έχει σημαντική γεωπολιτική θέση και στο μεταναστευτικό η αποστολή της είναι διπλή: να προστατεύσει τα σύνορά της και κατά συνέπεια τα ευρωπαϊκά.

«Οι δίαυλοι Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί», τόνισε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που καταβάλλεται το τελευταίο διάστημα. Χαρακτήρισε «σωστή» την επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία, εκτιμώντας ότι μπορεί να προλειάνει το έδαφος για μία συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Συμπλήρωσε πως «η συνεχής αντιπαράθεση είναι επιζήμια και για τις δύο χώρες».

Ερωτηθείς σχετικά με τον ρόλο της Ευρώπης, ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε πως «από την ώρα που η Ευρώπη δεν έχει κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική, πρέπει να κρατάμε “μικρό καλάθι”.»

Σε ό,τι αφορά στην κρίση που πυροδότησε ο κορονοϊός, είπε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθυστέρησε να κηρύξει την πανδημία, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τα ερευνητικά κέντρα και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση της αντιπολίτευσης για μορατόριουμ, είπε πως «η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ζητάει πολιτικό μορατόριουμ. Το έχει ζητήσει η Κυβέρνηση με τη στάση της και δεν ανταποκρίθηκε».

Ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε πως η Κυβέρνηση κατάφερε με τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πανδημία, να “συγκρατήσει” τις αρνητικές επιπτώσεις.

Μετά την επάνοδο στην κανονικότητα, είναι σημαντικό τόνισε το πώς σκοπεύει η ευρωζώνη να διαχειριστεί την κρίση. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ελλάδας, τόνισε, πρέπει να συμφωνήσουν οι δανειστές και οι Θεσμοί πως υπό τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η επαναφορά οποιωνδήποτε μέτρων λιτότητας θα ήταν καταστροφική για την κοινωνία.