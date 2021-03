Κοινωνία

Δωρεά οργάνων: Ασθενείς περιμένουν χρόνια για ένα μόσχευμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει φίλος του 45χρονου που έλαβε την καρδιά του Ιάσονα, που σκοτώθηκε σε τροχαίο έξω από τη Βουλή, αλλά και μία μητέρα που δώρισε τα όργανα του παιδιού της.

Το μείζον ζήτημα της δωρεάς οργάνων ανέδειξε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, με αφορμή την τραγωδία με το τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Στην εκπομπή μίλησε ο Παναγιώτης Σταματίου, φίλος του 45χρονου που έλαβε την καρδιά του άτυχου Ιάσονα, ο οποίος είπε πως εξελίσσεται ομαλά η πορεία της υγείας του λήπτη.

Ο κ. Σταματίου, ο οποίος είχε κάνει κι ο ίδιος μεταμόσχευση καρδιάς πριν από 10 χρόνια, αναφέρθηκε στην έλλειψη μοσχευμάτων στη χώρα μας, τονίζοντας πως υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν για χρόνια ένα μόσχευμα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η Ιωάννα Σαρρή-Μπαλάση, η οποία έχασε την κόρη της, Νεκταρία, πριν από έναν χρόνο και αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του παιδιού της σε πέντε ανθρώπους, χαρίζοντάς τους ζωή.