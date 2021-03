Τοπικά Νέα

Επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε πολυκατοικία (εικόνες)

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Οι εκτιμήσεις των Αρχών για τα αίτια της επίθεσης.

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν δύο γκαζάκια λίγα λεπτά πριν τις 11:00μμ και από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας και σε δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στην πολυκατοικία διαμένει οικογένεια που ασχολείται με εκτιμήσεις ακινήτων και εμπλέκεται σε δημοπρασίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτός είναι και ο λόγος της επίθεσης.