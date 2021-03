Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test την Παρασκευή

Περισσότεροι από 11.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 82 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Παρασκευή, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 82 μαζικές δειγματοληψίες σε 43 Περιφερειακές Ενότητες, διενεργήθηκαν 11.657 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 219 κρούσματα (1,88%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

Πραγματοποιήθηκαν 439 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (4,32%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (4,15%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 675 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (1,33%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας

Πραγματοποιήθηκαν 522 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,34%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Πραγματοποιήθηκαν 716 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (2,23%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκαν 315 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (3,81%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 299 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,67%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου

Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,03%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

Πραγματοποιήθηκαν 299 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,67%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αγρινίου

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,19%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Λυγουριό

Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Αστροχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,04%). Αφορά σε γυναίκα 40 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Παπανδρέου

Πραγματοποιήθηκαν 203 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,46%). Αφορούν σε 5 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Ακραίφνιο

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Κόκκινο

Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Ορχομενός

Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,76%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενών

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Βώλακα

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Κυργίων

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Νικοτσαράς

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Σουφλί

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Απαλός

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.

ΠΕ Έβρου: drive through Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Λουτρά Αιδηψού

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: ΚΤΕΛ Χαλκίδας

Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (8,72%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Αμαρύνθου

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Μετόχι

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,27%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου

Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,23%). Αφορούν σε άνδρα 41 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Πλατεία Μεταξά, Πύργος

Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,27%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Ημαθίας: Κοινότητα Επισκοπής, Νάουσα

Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Λακκί, Λέρος

Πραγματοποιήθηκαν 396 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (4,54%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: ΚΤΕΛ Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 263 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,90%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Παλαμά

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Ψαθοχώρας

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,70%). Αφορά σε άνδρα 38 ετών.

ΠΕ Κέρκυρας: drive through Κέρκυρα

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,26%). Αφορά σε γυναίκα 64 ετών.

ΠΕ Κεφαλληνίας: Δημοτική Ενότητα Ελεού-Προνών

Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Γαλατινή

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (15,60%). Αφορούν σε 14 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Αθίκια

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,63%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Κω: Τιγκάκι

Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,89%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών.

ΠΕ Κω: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: ΟΣΕ

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 320 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,56%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Αγιά

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: ΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,40%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Καριωτών

Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Πλάκα

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Παναγιά

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 510 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,37%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: ΚΤΕΛ Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 225 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,78%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού

Πραγματοποιήθηκαν 287 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,34%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών.

ΠΕ Ξάνθης: Άβατο

Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (8,16%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Ελευθερίας, Έδεσσα

Πραγματοποιήθηκαν 225 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,88%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Καρυώτισσας

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,40%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Αγίου Λουκά

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Νέα Έφεσος

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 162 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,23%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Δίον

Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,74%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: drive through Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Αρχάγγελος

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Πάρκο Σερρών

Πραγματοποιήθηκαν 182 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,19%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Πάγου

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 354 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Καλαμπάκας

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Εκκάρα

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Μαλεσίνα

Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,42%). Αφορά σε γυναίκα 83 ετών.

ΠΕ Φλώρινας: Ιτιά

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,26%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Φλώρινας: Αμμοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Ιτέα

Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,73%). Αφορά σε άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Μουδανιά

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,56%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Χανίων: Κίσσαμος

Πραγματοποιήθηκαν 469 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.