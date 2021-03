Πολιτική

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο “Αϊζενχάουερ” (βίντεο)

Το θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατέπλευσε το πρωί στη ναυτική βάση Μαραθίου.

Στη ναυτική βάση του Μαραθίου κατέπλευσε, λίγο πριν από τις 11 το πρωί του Σαββάτου, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “Αϊζενχάουερ”.

Το πλοίο προσέγγισε με την βοήθεια τεσσάρων ρυμουλκών στην προβλήτα Κ14, ενώ κατά την είσοδο του στο λιμάνι συνοδευόταν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ταχύπλοα σκάφη του Ναυτικού.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο διαθέτει πλήρωμα 5.600 ατόμων και έχει την δυνατότητα μεταφοράς 90 μαχητικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας.

