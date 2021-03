Υγεία - Περιβάλλον

ΠΦΣ για δωρεάν rapid test: να εξεταστούν τα προβλήματα που προκύπτουν

Ο ΠΦΣ υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιλυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσής των rapid test.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, «το ΔΣ του ΠΦΣ προσφάτως εξέτασε τη δυνατότητα διάθεσης και διενέργειας των rapid test ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 μέσα από τα φαρμακεία μας κατά τα πρότυπα άλλων χωρών που έχουν ήδη εφαρμόσει τη διαδικασία όπως Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Τσεχία, Αυστρία και τελευταία και η Κύπρος και αποφάσισε να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στον Υπουργό Υγείας».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης του ΠΦΣ, υπογραμμίζεται ότι «οι χθεσινές δηλώσεις της κυβέρνησης αφορούν τη δωρεάν διάθεση, μέσω των φαρμακείων, rapid test που θα γίνονται από τους ίδιους τους πολίτες.

Η επιλογή από την κυβέρνηση, βάσει της τρέχουσας συγκυρίας, της δυνατότητας μαζικής διάθεσης test ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 για τον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων, θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ αφού προηγηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να εξετασθούν και να επιλυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσής τους».