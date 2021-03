Πολιτική

Σχοινάς για Μεταναστευτικό: ήρθε η ώρα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να γίνει πράξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό προϋποθέτει και ισχυρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε.

«Ήρθε η ώρα η αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό να γίνει πράξη. Ήρθε η ώρα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει απόφαση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης των πέντε χωρών του ευρωπαϊκού μεσογειακού Νότου –Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ισπανίας -που διεξάγεται σε ξενοδοχείο της Αττικής- ο κ. Σχοινάς μίλησε για μια «μεγάλη ευρωπαϊκή απόφαση που χρειαζόμαστε τώρα που η κατάσταση και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι σε καλύτερο σημείο από ότι πριν πέντε χρόνια, αλλά και για να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Η σημερινή συνάντηση έχει ξεχωριστή σημασία και ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα κατά την οποία, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για την ανανέωση της Συμφωνίας με την Τουρκία αλλά και για ανάλογες συμφωνίες με τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Σκοπός είναι, τόνισε «να μπορέσουμε να δώσουμε τη διαβεβαίωση στον ευρωπαϊκό μεταναστευτικό Νότο ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού ξεκινάει και έξω από τα σύνορά μας».

«Η αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό προϋποθέτει και ισχυρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, προϋποθέτει νέες δυναμικές συμφωνίες με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης», είπε χαρακτηριστικά.