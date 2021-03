Κοινωνία

Σύλληψη για απάτη με διαδικτυακή αγγελία πώλησης αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα συνελήφθη έπειτα από την εξιχνίαση της υπόθεσης από την Αστυνομία.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε μέσω διαδικτύου στο Ρέθυμνο και για την υπόθεση αυτή συνελήφθη Ελληνίδα κατηγορούμενη για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Πρόκειται για υπόθεση που απασχόλησε τις Αρχές όταν την περασμένη Πέμπτη, άγνωστος παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, αναρτώντας αγγελία σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με πώληση αυτοκίνητου, κατάφερε να πείσει τον παθόντα να του καταβάλει σε λογαριασμό που του υπέδειξε, το χρηματικό ποσό των 2.200 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στη συγκεκριμένη Ελληνίδα.

Κατόπιν παραγγελίας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας Ηλείας, εντοπίστηκε την Παρασκευή και συνελήφθη η γυναίκα, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία της όπου βρέθηκε τραπεζικό βιβλιάριο καταθέσεων με στοιχεία ανάληψης του αφαιρεθέντος ποσού που κατέθεσε ο παθόντας.

Η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Μυλοποτάμου σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας.