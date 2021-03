Πολιτική

Πέτσας για επιστράτευση ιδιωτών γιατρών: Δεν μπορούμε να συζητάμε αέναα

Υπό εξέταση το μέτρο, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το μέτρο της επιστράτευσης ιδιωτών γιατρών και υπηρεσιών για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορονοϊού εξετάζει η κυβέρνηση σε περίπτωση που η εθελοντική προσφορά δεν είναι επαρκής, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

«Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, έχουμε πει ότι θα χρησιμοποιούμε τους δημόσιους πόρους και όποτε χρειάζεται, θα συνεργαζόμαστε με τους ιδιωτικούς πόρους για να στηρίξουμε το σύστημα υγείας. Όταν φτάνουμε, όμως, σε κάποια όρια και δεν υπάρχει αυτή η εθελοντική συνεργασία, θα πρέπει η οργανωμένη πολιτεία -εν προκειμένω η Κυβέρνηση- να παίρνει σκληρές αποφάσεις. Επομένως, εάν χρειάζεται να πάμε σε επιτάξεις ή επιστρατεύσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, θα το κάνουμε», τόνισε ο κ. Πέτσας μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «η πραγματικότητα είναι εκείνη που καθορίζει πόσο πιεστική είναι η ανάγκη να υπάρξει εθελοντική συνεισφορά γιατρών. Είναι ξεκάθαρη η θέση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο θέμα αυτό. Δεν είναι η πανδημία ευκαιρία να λύσουμε συντεχνιακά ζητήματα, ούτε ζητήματα που χρονίζουν. Είναι η στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της πανδημίας. Για αυτό είτε θα υπάρξει αυτή η εθελοντική συνεισφορά που όλοι πιστεύουμε ότι θα υπάρξει, είτε ο Πρωθυπουργός θα ασκήσει το προνόμιό του που είναι και η επίταξη υπηρεσιών. Γιατί ο χρόνος είναι κρίσιμο μέγεθος. Δεν μπορούμε να συζητάμε αέναα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται», ξεκαθάρισε ο κ. Πέτσας.