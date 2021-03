Πολιτισμός

Στην Εθνική Πινακοθήκη ξεναγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εντυπωσιακό, ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα στον πλήρως αναβαθμισμένο χώρο που έχει πλέον υπερδιπλάσιο εμβαδόν σε σχέση με το παλιό κτίριο, ξεπερνώντας τα 20.700 τετραγωνικά μέτρα.

Στη μεγάλη αίθουσα της εισόδου, η οποία εμπλουτίζεται με διαδραστικές υποδομές, δεσπόζει η “Λαϊκή αγορά” του Τέτση. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης την πτέρυγα όπου εκτίθενται έργα που σχετίζονται με τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, όπως ο πίνακας “Η Ελλάς ευγνωμονούσα” του Βρυζάκη, αλλά και τις αίθουσες όπου φιλοξενούνται νεότερα έργα ελληνικής τέχνης.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «καταπληκτικό αποτέλεσμα», το οποίο «αποτυπώνει την αγάπη για ένα μουσείο το οποίο ουσιαστικά συμβολίζει την Ιστορία του νεοελληνικού κράτους» και αντανακλά τη συνένωση των επιδράσεων της Δύσης με τις τοπικές παραδόσεις.

Το έργο της ανακαίνισης της Εθνικής Πινακοθήκης ξεκίνησε το 2011, προχώρησε γρήγορα στην αρχική του φάση αλλά βάλτωσε στη συνέχεια και τελικά ολοκληρώθηκε με γρήγορες διαδικασίες τους τελευταίους 19 μήνες. Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νέου συγκροτήματος πέρυσι τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει οι εργασίες να ολοκληρωθούν για την ιστορική φετινή επέτειο της 25ης Μαρτίου. Με επιτάχυνση των ρυθμών από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, που είχε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε.

«Θα είμαστε πάλι εδώ, με το καλό, την Τετάρτη το απόγευμα για να θαυμάσουμε το τελικό αποτέλεσμα» και η εικόνα της Πινακοθήκης να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην περιήγηση των επίσημων καλεσμένων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου που θα γίνει την παραμονή της στρατιωτικής παρέλασης.

«Να αφήσουμε πίσω οριστικά την πανδημία για να κάνουμε και τα επίσημα εγκαίνια της Πινακοθήκης με τη λαμπρότητα που της αρμόζει», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η τελετή θα λάβει χώρα τον Ιούνιο. «Από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα μουσεία μας σε επισκέπτες θα είμαστε και έτοιμοι να κάνουμε τα εγκαίνια», πρόσθεσε.