Μενδώνη για Γλυπτά Παρθενώνα: Ζήτημα Δημοκρατίας η επιστροφή τους

“Μύδροι” κατά του Βρετανικού Μουσείου, με αφορμή την κατάθεση ψηφίσματος στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Στην πρωτοβουλία των δυο ομοσπονδιακών βουλευτών των ΗΠΑ, συμπροέδρων στο Ελληνικό Συμβούλιο (Hellenic Caucus) της Ομοσπονδιακής Βουλής, Κάρολιν Μαλόνι και Κωνσταντίνο Μπιλιράκη, να καταθέσουν διακομματικό ψήφισμα στο αμερικανικό Κογκρέσο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, αναφέρεται με δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Αυτή η κίνησή τους καταδεικνύει ότι ο οποιοσδήποτε διαχειρίζεται πολιτιστικά αγαθά παρανόμως αποκτηθέντα μένει προσκολλημένος σε αποικιοκρατικές αντιλήψεις. Η κατ’ εξακολούθηση παράνομη κατοχή πολιτιστικών αγαθών είναι ζήτημα Δημοκρατίας», δήλωσε μεταξύ άλλων η κ. Μενδώνη, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα «δεν πρόκειται να αποδεχθεί ποτέ νόμιμη κατοχή, νομή και κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:

«Η κατάθεση διακομματικού ψηφίσματος στο Κογκρέσο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από τους ομοσπονδιακούς βουλευτές Κάρολιν Μαλόνι και Κωνσταντίνο Μπιλιράκη, αποτελεί μία διεθνή κίνηση στήριξης του πολύχρονου αιτήματος της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωσή τους με το μνημείο-σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού.

Οι δύο βουλευτές και συμπρόεδροι στο Ελληνικό Συμβούλιο (Hellenic Caucus) της Ομοσπονδιακής Βουλής, προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ωστόσο, από κοινού υποστηρίζουν το δίκαιο αίτημα της χώρας μας.

Στο ψήφισμά τους, τονίζουν ότι, “ενόσω γιορτάζουμε την 200ή επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τη μάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - τα σπουδαιότερα παραδείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης και ομορφιάς - να επιστρέψουν σπίτι τους. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι ζωτικά κομμάτια της Ιστορίας της Ελλάδας…”. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους δύο ομοσπονδιακούς βουλευτές.

Αυτή η κίνησή τους καταδεικνύει ότι ο οποιοσδήποτε διαχειρίζεται πολιτιστικά αγαθά παρανόμως αποκτηθέντα μένει προσκολλημένος σε αποικιοκρατικές αντιλήψεις. Η κατ’ εξακολούθηση παράνομη κατοχή πολιτιστικών αγαθών είναι ζήτημα Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα, παρά τους πρόσφατους ισχυρισμούς περί νόμιμης κατοχής των Γλυπτών εκ μέρους του Λονδίνου, δεν πρόκειται να αποδεχθεί ποτέ νόμιμη κατοχή, νομή και κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Τα Γλυπτά κατέχονται παρανόμως, όπως τεκμαίρεται από τα ιστορικά δεδομένα».