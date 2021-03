Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία: εμβολιάστηκε το 50% του ενήλικου πληθυσμού

Είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία του πλανήτη που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα. Ποια χώρα προηγείται στην παγκόσμια κούρσα του εμβολιασμού.

O μισός πληθυσμός των ενηλίκων στη Βρετανία έχει μέχρι τώρα λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19, με τη χώρα να γίνεται η πρώτη, από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που καταγράφει μία τέτοια σημαντική εξέλιξη.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ έγραψε στο Twitter ότι αυτό επιτεύχθηκε μετά την πραγματοποίηση των χθεσινών 660.276 εμβολιασμών-ρεκόρ.

Το Ισραήλ ηγείται στον εμβολιασμό του πληθυσμού του, ενώ ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η Χιλή, και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ώστε να δουν ποιες οικονομίες θα κατορθώσουν να ανακάμψουν πρώτες.

«Το εμβόλιο είναι μία ιστορία εθνικής επιτυχίας και η έξοδος μας από αυτή την πανδημία» έγραψε ο Χάνκοκ, προσθέτοντας πως ο ίδιος είναι «ενθουσιασμένος».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έλαβε χθες την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca κατά της COVID-19, ενώ η χορήγηση του αναφερόμενου εμβολίου, είχε προσωρινά ανασταλεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια του.

Με τη διανομή του, να γίνεται από την κρατική υπηρεσία υγείας, η προώθηση του βρετανικού εμβολίου εξελίχθηκε αρχικά, ταχύτατα, αλλά η κυβέρνηση προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα, για μία σημαντική καθυστέρηση τον Απρίλιο, εξαιτίας μιας καθυστέρησης ενός φορτίου από το Ινστιτούτο Serum της Ινδίας, αλλά και επειδή, μία παρτίδα του εμβολίου στη Βρετανία, πρέπει να επανεξεταστεί.

Η Βρετανία έχει μέχρι σήμερα, στηρίξει τον εμβολιασμό, στα εμβόλια της AstraZeneca και του πανεπιστημίου Oxford, αλλά και της Pfizer-BioNTech.