Κοινωνία

ΕΛΑΣ: συνελήφθη ο “εφιάλτης” των περιπτέρων

Η απόπειρα του να ληστέψει κι έναν πεζό, αποδείχθηκε μοιραία για την εγκληματική του δράση.

Στη σύλληψη ενός 40χρονου στο Κερατσίνι, που φέρεται να διέπραττε ληστείες σε περίπτερα του Πειραιά, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ).

Ο 40χρονος στις 12/03 αποπειράθηκε να ληστέψει με την απειλή περιστρόφου πεζό στο Κερατσίνι, με τον παθόντα να αντιστέκεται και τον δράστη να τρέπεται σε φυγή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αναζήτησαν τον δράστη, τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο ρέπλικα.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και του Τμήματος Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προέκυψε ότι ο 40χρονος, από τις αρχές Μαρτίου του 2021, μετέβαινε πεζός πρωινές ώρες σε περίπτερα και, προσποιούμενος τον πελάτη, αφού ζητούσε ένα πακέτο τσιγάρα, στη συνέχεια με την απειλή περιστρόφου απαιτούσε από τους υπαλλήλους να του παραδώσουν τις εισπράξεις.

Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις ληστειών με την ανωτέρω μεθοδολογία σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων και καταστημάτων ψιλικών.

Από έρευνα που ακολούθησε, στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, μία σιδερογροθιά, ένας σουγιάς, ποσότητα κάνναβης βάρους 5,8 γραμμ., 5 φωτοβολίδες και ένας ασύρματος.

Ο συλληφθείς που κατηγορείται για ληστείες κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για ταυτοποίηση και άλλων αξιόποινων πράξεων.