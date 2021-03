Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κύριε Μητσοτάκη σταματήστε να σκέφτεστε τόσο “έξυπνα μέτρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού οι πολίτες μετά από 5,5 μήνες αποτυχημένου lockdown, τονίζει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Κύριε Μητσοτάκη, σταματήστε να σκέφτεστε τόσο "έξυπνα μέτρα". Οι πολίτες βρίσκονται στα πρόθυρα του νευρικού κλονισμού με τις "εξυπνάδες" σας μετά από 5,5 μήνες αποτυχημένου lockdown», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση για τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Σχολιάζει ότι «πάνω που πιστεύαμε ότι η κυβέρνηση το τερμάτισε με τα «έξυπνα μέτρα» του προηγούμενου μήνα μας διαψεύδει, αφού τα πήρε πίσω για να υιοθετήσει ακόμη "εξυπνότερα»". Ειδικότερα αναφέρει ότι η κυβέρνηση:

«Επιτρέπει την επίσκεψη με τα πόδια σε αρχαιολογικό χώρο, αν κάποιος είναι τυχερός και μένει δίπλα, αλλά απαγορεύει να πάρει κάποιος το αμάξι του για να πάει.

Επιτρέπει να διασχίσει κάποιος όλο το λεκανοπέδιο για να πάει για μανικιούρ, αλλά απαγορεύει να πάει στον διπλανό δήμο για περπάτημα σε ένα πάρκο.

Επιτρέπει το ψάρεμα για όποιον μένει παραθαλάσσια, αλλά απαγορεύει να πάει κάποιος με το αμάξι του μία βόλτα στη θάλασσα.

Ξαφνικά ενθαρρύνει τους πολίτες για βόλτες σε εξωτερικούς χώρους γιατί τελικά "δεν κολλάει", ενώ μέχρι προχθές ξυλοφόρτωνε οικογένειες στη Νέα Σμύρνη για τον ίδιο λόγο».

Όμως, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «το χειρότερο είναι ότι ενώ η κυβέρνηση αρνείται έναν χρόνο να προσλάβει γιατρούς, τώρα με το ΕΣΥ υπό κατάρρευση και χωρίς ούτε μία κλίνη ΜΕΘ διαθέσιμη, επιμένει να μην επιτάσσει τις ιδιωτικές κλινικές».

Επιπλέον, επικρίνει την κυβέρνηση ότι «αφού πέρασε ένας χρόνος για να καταλάβει ότι απαιτούνται μαζικά και στοχευμένα τεστ, αντί για συνταγογράφησή τους και στοχευμένους ελέγχους στις εστίες υπερμετάδοσης τώρα χωρίς κανέναν σχεδιασμό η κυβέρνηση προωθεί ράπιντ τεστ για να κάνουν μόνοι τους οι πολίτες σπίτια τους». Κι αυτό, προσθέτει, χωρίς σχέδιο για ιχνηλάτηση, πρόβλεψη για τη δήλωση των αποτελεσμάτων των τεστ, προεργασία με τους φαρμακοποιούς και «χωρίς ίχνος κοινής λογικής».