Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΛ: “Διπλό” παραμονής για τους Θεσσαλούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φωτιά" στην ουρά της βαθμολογίας έβαλε η ομάδα του Φέστα.

Δύο φάσεις αρκούσαν στην ΑΕΛ για να "αποδράσει" από τη Ριζούπολη με την ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα να ξεκινάει με το...δεξί τα πλέι άουτ και να βάζει "φωτιά" στην ουρά της βαθμολογίας.

Τα γκολ των Ντουρμισάι και Νούνιτς έγραψαν το τελικό 0-2 με τους Θεσσαλούς να φτάνουν τους 19 βαθμούς (όσους έχει και ο ΟΦΗ) και να βλέπουν πλέον με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. MVP για την ομάδα του Φέστα ήταν ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Νάγκι που κατέβασε... τα ρολά.

Ο Απόλλων Σμύρνης στο ντεμπούτο του Μάκη Χάβου στον πάγκο του, πατούσε γενικώς καλύτερα στο παιχνίδι, είχε δύο καλές στιγμές, μία σε κάθε ημίχρονο, πρώτα με τον Λισγάρα (έδιωξε σωτήρια ο Νάγκι) και έπειτα με το δοκάρι του Μπεντινέλι.



Το γκολ που έψαχναν με περισσότερες προϋποθέσεις οι γηπεδούχοι, δεν ήρθε, με την ΑΕΛ - που γενικώς δεν φοβήθηκε το παιχνίδι κάτι που φάνηκε και από τις επιλογές του Ιταλού τεχνικού - να «χτυπάει» την κατάλληλη στιγμή με τον Ντουρμισάι.

Από το σημείο εκείνο μέχρι και το φινάλε η ΑΕΛ βρήκε τον τρόπο να "παγώσει" τον ρυθμό του αγώνα, να κρατήσει τους παίκτες του Απόλλωνα μακριά από την εστία της, με εξαίρεση την φάση του Σλίβκα στο 84' που και πάλι ο Νάγκι είχε απάντηση.

Στο 89' η ΑΕΛ, είχε και δοκάρι με τον Ακούνια, ενώ στο 95' σε μία υποδειγματική αντεπίθεση ο Νούνιτς με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε και τελικό 0-2. Mάλιστα, αυτή ήταν μόλις η πρώτη φορά τη φετινή σεζόν που η ΑΕΛ κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία της.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Φατιόν (72΄ Λαγός), Σλίβκα, Φερνάντεζ (72΄ Μουνιέ), Τσιλούλης (52΄ Κολ), Μπεντινέλι, Ντάουντα (53΄ Ιωαννίδης)

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Ηλιάδης, Στίφλερ (86΄ Σπαρβ), Ντουρμισάι (78΄ Νούνιτς), Μουκάντζο (58΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Ζίζιτς, Πινακάς (79΄ Μπεν-Χατίρα), Μπέρτος, Μαξιμένκο, Ακούνια, Κολομπίνο