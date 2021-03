Πολιτική

Nordic Monitor: Στο “φως” απόρρητα τουρκικά σχέδια για εισβολή σε 131 ελληνικά νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που βρέθηκε το μυστικό ντοκουμέντο που επικαλείται η σκανδιναβική ιστοσελίδα.

«Η Τουρκία σχεδίαζε να εισβάλει σε 131 νησιά του Αιγαίου, νησίδες και βραχονησίδες που θεωρούνταν αμφισβητούμενες» υποστηρίζει η σκανδιναβική ιστοσελίδα Nordic Monitor.

Με άρθρο του δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ από τη Στοκχόλμη, η ιστοσελίδα επικαλείται απόρρητο ντοκουμέντο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το οποίο «ο τουρκικός στρατός έχει κατάλογο με 131 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο Πέλαγος, των οποίων το καθεστώς θεωρείται αμφισβητούμενο και ετοίμασε σχέδια για να τα καταλάβει σε περίπτωση σύγκρουσης με την Ελλάδα».

Σύμφωνα με το ντοκουμέντο που περιήλθε στην κατοχή της Nordic Monitor, τα «αμφισβητούμενα», κατά την Τουρκία, νησιά, νησίδες και βραχονησίδες είναι:

Η Ζουράφα και άλλες δύο κοντινές νησίδες πλησίον της Σαμοθράκης,

13 νησίδες και βραχονησίδες στο σύμπλεγμα των Οινουσσών,

21 βραχονησίδες κοντά στη Θύμαινα,

18 στους Αρκιούς,

15 γύρω από την Ψέριμο,

12 στην Καλόλιμνο,

δύο στο Φαρμακονήσι,

10 κοντά στο Γυαλί που βρίσκεται ανάμεσα στην Κω και τη Νίσυρο,

11 στη Λέβιθα,

δύο στην Στρογγύλη και

24 βραχονησίδες και νησίδες γύρω από την Κρήτη.

Καταχωνιασμένο σε φάκελο στη Σμύρνη βρέθηκε το μυστικό έγγραφο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «το απόρρητο ντοκουμέντο είναι μια παρουσίαση με PowerPoint σε 16 διαφάνειες και περιλαμβάνει έναν χάρτη με τις «αμφισβητούμενες» τοποθεσίες.

«Η παρουσίαση φαίνεται να έχει προετοιμαστεί από τις τουρκικές Ακαδημίες Πολέμου και δεν έχει ημερομηνία» αναφέρει η Nordic Monitor. Ο αρθρογράφος θεωρεί πάντως ότι το ντοκουμέντο αυτό «ήταν τμήμα μιας μελέτης που εστιάζεται στον συντονισμό μεταξύ των κλάδων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης με την Ελλάδα και εξετάζει τις πιθανότητες των δύο συμμαχικών χωρών του ΝΑΤΟ σε μια σειρά διαφορών στο Αιγαίο και στον εναέριο χώρο.

«Η παρουσίαση αναφέρεται στο πώς ο τουρκικός στρατός θα κινηθεί για να καταλάβει τα νησιά με την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων από τον αέρα και τη θάλασσα» σημειώνει η ιστοσελίδα.

«Το μυστικό έγγραφο βρέθηκε καταχωνιασμένο στα παραρτήματα ενός φακέλου στη Σμύρνη. Ο εισαγγελέας Οκάν Μπάτο φαίνεται να έχει ενσωματώσει το μυστικό σχέδιο στο αρχείο με διάφορα αποδεικτικά στοιχεία και το είχε κρύψει σε ασφαλές μέρος στο δικαστικό μέγαρο της Σμύρνης» υποστηρίζει η ιστοσελίδα, προσθέτοντας ότι «τέτοια έγγραφα μπορούν να εξεταστούν μόνο κεκλεισμένων των θυρών στο δικαστήριο με εντολή της δικαιοσύνης» .

Το ίδιο έγγραφο φέρεται να κοινοποιήθηκε επίσης σε έναν άλλο εισαγγελέα, τον Τσιχάτ Ιπεκτσί, στην Άγκυρα ,για μια άλλη υπόθεση, αναφέρει η Nordic Monitor.

Μικρότερες μονάδες κρούσης

Η σκανδιναβική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι «η μελέτη βασίστηκε σε διδάγματα που αντλήθηκαν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην κρίση των Ιμίων , η οποία έφερε την Τουρκία και την Ελλάδα στο χείλος του πολέμου, το 1996».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «η κρίση στα Ίμια κατέστησε σαφές ότι οι μικρότερες μονάδες κρούσης δύναμης θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις στο μέλλον , σε πιθανέ εντάσεις με την Ελλάδα. Τόσο η Διοίκηση των Ειδικών Δυνάμεων, που ελέγχεται άμεσα από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο, όσο και η ειδική επίλεκτη μονάδα του τουρκικού ναυτικού «Underwater Offense (Su Alt? Taarruz ή SAT), θα κινητοποιηθούν χωριστά ή από κοινού από τη θάλασσα σε ταχύπλοα και στον αέρα , για τον έλεγχο των στοχευμένων νησιών και νησίδων» υποστηρίζει η Nordic Monitor.

To απόρρητο ντοκουμέντο φέρεται να αναφέρει επίσης ότι «οι επιχειρήσεις θα διεξαχθούν υπό την κάλυψη της αεροπορίας, με τη συμμετοχή φρεγατών αλλά και πυροβόλων μεγάλου βεληνεκούς από την ηπειρωτική χώρα. Ολόκληρη η επιχείρηση θα συντονίζεται από μια κοινή διεύθυνση ειδικών επιχειρήσεων που θα συσταθεί με την ονομασία «Musterek Ozel Harekat Gorev Birligi Komutanligi (MOHGBK).

Η Nordic Monitor σημειώνει ότι «η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συμμαχία με τους εθνικιστές και νεοεθνικιστές εταίρους του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προκειμένου να εκτρέψουν την προσοχή της εγχώριας κοινής γνώμης από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα ή να λάβουν περισσότερες ψήφους στις εκλογές».