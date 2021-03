Κόσμος

Μπορέλ: θετική ατζέντα με την Τουρκία μετά από ένα δύσκολο 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι διαμηνύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Για μια "θετική ατζέντα" με την Τουρκία, μετά από ένα «δύσκολο 2020», κάνει λόγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, σε βιβλίο του για τη διπλωματική κατάσταση στην ΕΕ το 2020, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με τον τίτλο «η εξωτερική πολιτική της ΕΕ τις μέρες του COVID19.



Στο βιβλίο του, στην ενότητα που αναφέρεται στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Zοζέπ Μπορέλ καταγράφει τα όσα συνέβησαν με την Τουρκία το 2020 και περιγράφει αναλυτικά το πλαίσιο των αποφάσεων έως τη σύνοδο του Δεκεμβρίου.



Αναφορικά με τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ τονίζει: "Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αν συνεχίσουμε σε αυτήν την καθοδική πορεία, η ΕΕ να πρέπει να υιοθετήσει ισχυρά μέτρα για να πείσει την Τουρκία ότι είναι σοβαρή και αποφασισμένη να διασφαλίσει το σεβασμό των συμφερόντων μας".



Στη συνέχεια, ο Μπορέλ αναφέρει:

"Μια ισχυρή σχέση συνεργασίας με την Τουρκία θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην ευρωπαϊκή σταθερότητα. Ομοίως, θα είναι δύσκολο για την Τουρκία να βρει έναν καλύτερο εταίρο από την ΕΕ. Οι οικονομίες μας είναι συνδεδεμένες, η ΕΕ είναι μακράν ο πρώτος εταίρος εισαγωγών και εξαγωγών της Τουρκίας, καθώς και πηγή επενδύσεων. Οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς την Τουρκία το 2019 ανήλθαν σε 68 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία ήταν 70 δισεκατομμύρια ευρώ, και έτσι είναι και οι κοινωνίες μας, με πολλούς πολίτες να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορά μας". Προσθέτει, μάλιστα, ότι η ΕΕ έχει ακόμα την ευκαιρία να ανακατευθύνει τις σχέσεις της με την Τουρκία. «Η ΕΕ τείνει το χέρι της στην Τουρκία ελπίζοντας ότι θα την καταλάβει και η ατζέντα που παρουσιάζουν οι ηγέτες της ΕΕ είναι σαφής", αναφέρει.



"Είμαι έτοιμος, σε συνεργασία με την Κομισιον και τα κράτη μέλη, να συζητήσουμε τις προτάσεις μας για μια θετική ατζέντα με την Τουρκία και να διερευνήσω τρόπους προώθησης των σχέσεών μας", σημειώνει, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω μιας διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνει, ωστόσο, ότι για να συμβούν όλα αυτά, πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες που μπορεί να θεωρηθούν επιθετικές ή αντίθετες προς τα συμφέροντα της ΕΕ.



Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ανανέωση του διαλόγου με την Ελλάδα και η επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού, με την κατανόηση ότι «οι συνομιλίες πρέπει να καταλήξουν σε ένα ικανοποιητικό συμπέρασμα και δεν μπορούν να συνεχίσουν ατέλειωτα". Σημειώνει, δε, ότι "ο χρόνος δεν είναι φίλος μας σε αυτήν την περίπτωση".



Καταλήγει επισημαίνοντας ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος η ΕΕ και η Τουρκία να μπουν σε έναν ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο με την ισχυρή δέσμευση όλων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ. "