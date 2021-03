Πολιτική

Αποκλειστικές εικόνες: άσκηση αρμάτων Ελλάδας - ΗΠΑ στην Ξάνθη

Κοινή άσκηση Ελλάδας και ΗΠΑ με τίτλο «Θρακική Συνεργασία», πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής στο Πετροχώρι Ξάνθης, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, Χαράλαμπου Λαλούση.