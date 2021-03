Αθλητικά

“Εφτάψυχη” η ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή

Στην παράταση πήρε τη νίκη η ομάδα του Παπαθεοδώρου. "Ροζ'" φύλλο και για το Λαύριο.

Μία πεισμωμένη και... μισή, ελέω των απουσιών (Ζήσης, Γκίκας, Γιάνκοβιτς, Σλότερ, Μορέιρα, Μόουζες, Γόντικας), ΑΕΚ, κατάφερε να γυρίσει ένα φαινομενικά χαμένο παιχνίδι και στην παράταση πανηγύρισε την 14η νίκη της στην Α1 Ανδρών/Basket League, με την οποία παρέμεινε στη δεύτερη θέση και στο «κυνήγι» της κορυφής. Η Ένωση επικράτησε με 100-97 (85-85κ.α.) του Ηρακλή στο ΟΑΚΑ, στερώντας από τον Γηραιό ένα σπουδαίο «διπλό», το οποίο θα τον έφερνε ακόμη πιο κοντά στην τετράδα.

Ο Ηρακλής άρχισε να κάνει όνειρα «διπλού» στην τέταρτη περίοδο, όταν εξαργυρώνοντας τα τρίποντα των Χάγκινς, Ενετσιόνια πάτησε γκάζι και από το εις βάρος του 75-72 στο 35΄ έγραψε στο 1.36΄ για τη λήξη το 80-84. Ωστόσο, η ευστοχία του Λάνγκφορντ από τα 6.75, η ψυχραιμία του Ματσιούλις από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και τα κομβικά λάθη του Ηρακλή έφεραν την ισοφάριση (85-85) και έστειλαν το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ένα ξέσπασμα της ΑΕΚ χάρισε στην Ένωση το προβάδισμα, αλλά με τον Χάγκινς να σημειώνει τους 10 από τους 32 πόντους του σε αυτό το διάστημα, ο Ηρακλής ισοφάρισε σε 97-97 στα 17΄΄ για τη λήξη. Σε εκείνο το σημείο μίλησε ο Μέικον, ο οποίος με τρίποντη βόμβα στα 2.1΄΄ έστειλε την ομάδα του στα... ουράνια, διαμορφώνοντας το τελικό 100-97.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Κιθ Λάνγκφορντ με 28 πόντους, ο... παίκτης της τελευταίας στιγμής, Ντάριλ Μέικον σημείωσε 19 και ο Λίνος Χρυσικόπουλος 19. Από τον Ηρακλή «έλαμψε» ο Τζόσουα Χάγκινς με 32 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 36-43, 63-60, 85-85κ.α., 100-97 παρ.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 28 (5/5), Κατσίβελης 3 (1), Χρυσικόπουλος 18 (2), Μαυροειδής 9, Ρογκαβόπουλος 3 (1), Μέικον 19 (2), Ματσιούλις 9 (1), Μωραΐτης 9 (3), Λοτζέσκι

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σκουρτόπουλος): Ενετσιόνια 5 (1), Σαγκς 4, Καββαδάς 12, Χάνλαν 13, Χάγκινς 32 (5/6), Ίμπανκς 12 , Σχίζας, Φίλλιος 3 (1), Βεργίνης 8 (2), Χάτσερ 8 (1), Σαρικόπουλος



Ασταμάτητο το Λαύριο

Στην κορυφή της Α1 Ανδρών/Basket League και σε απόσταση δύο βαθμών από του διώκτες του παρέμεινε το Λαύριο, μετά το πέρασμα του από το Αγρίνιο, με το οποίο διεύρυνε το αήττητο σερί του. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη επικράτησε με 79-75 του Μεσολογγίου, για την 18η αγωνιστική, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 14-4 και κράτησε τους γηπεδούχους στην «ουρά» της βαθμολογίας.

Το Λαύριο εξαργύρωσε την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου και τα πολύτιμα τρίποντα στον... επίλογο του αγώνα. Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 68-69 στο 34΄, Κόζι και Κάρτερ ευστόχησαν σε διαδοχικά σουτ από τα 6.75, διαμορφώνοντας στο 36΄ το 68-75 και βάζοντας την ομάδα τους σε τροχιά «διπλού». Ακόμη κι όταν το Μεσολόγγι μείωσε σε 75-78 στα 12΄΄ για τη λήξη, με τρίποντο του Γκότσερ, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ψυχραιμία και με τον Κόζι να μετρά 1/2 βολές διαμόρφωσαν το τελικό 75-79.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τάισον Κάρτερ με 16 πόντους, ενώ από το Μεσολόγγι, που τα... έσπασε από τα 6.75 (3/20 τρίποντα, ξεχώρισε ο Γιάννης Σαχπατζίδης με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 35-43, 56-64, 75-79

Οι συνθέσεις:

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 3, Γκότσερ 17 (2), Λάιονς 12 (1), Ντέιβις 10, Σαχπατζίδης 19, Λάνγκφορντ 6, Ναούμης, Μοτσενίγος, Χατζηνικόλας 4, Γράβας 2, Σταματογιάννης 2.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 16 (2), Μουράτος 11 (1), Ντιαλό 11, Ντέιβις 3 (1), Γερομιχαλός 2, Κόζι 10 (2), Σάβατζ 5 (1), Περσίδης 1, Ανοσίκε 9, Βουλγαρόπουλος 6, Μαστρογιαννόπουλος 5 (1).