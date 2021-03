Κοινωνία

Δίνει μάχη ο νεαρός που τσιμπήθηκε από κόμπρα (βίντεο)

Στην εντατική του Αγίου Σάββα εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 30χρονος που δέχθηκε τσίμπημα απο κόμπρα. Ποια η εξέλιξη στην πορεία της υγείας του.