Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1 για το μεταναστευτικό: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει τα σύνορά της (βίντεο)

Η μεταναστευτική κρίση παραμένει στη Μεσόγειο, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να προασπίσει τα θαλάσσια και χερσαία συνορά της, υπογράμμισε ο Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Η μεταναστευτική κρίση παραμένει στη Μεσόγειο", σημείωσε ο υποργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας πως αν και στην Ελλάδα οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κάτα 91% στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 112%

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει έμπρακτα της αλληλεγγύη της στις χώρες του Νότου, που σηκώνουν το βάρος τους μεταναστευτικού, και να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία των απελάσεων.

Χαρακτήρισε "δυνατή ομάδα" τους MED5, τονίζοντας οτι και οι 5 χώρες του ευρωπαϊκού νότου, θα πιέσουν προκειμένου να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης στο μεταναστευτικό και να αποτυπωθεί στο νέο Σύμφωνο.

Ξεκαθάρισε, τέλος, πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τις δύσκολες καταστάσεις που ενδεχεται να προκύψουν με τις μεταναστευτικής ροές μετά το πέρας της πανδημίας Covid-19 αλλά και τυχόν "παιχνιίδια" της Τουρκίας με ανθρώπινες ζωές.