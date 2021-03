Κόσμος

Ανήλικος βρέθηκε υπό την επήρεια ναρκωτικών δίπλα στον πατέρα του!

Από τις αναλύσεις εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης και κάνναβης στον οργανισμό του παιδιού.

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο η είδηση ότι ένας 11χρονος εντοπίστηκε σχεδόν αναίσθητος στο καναπέ του σπιτιού του, από κοινωνικό λειτουργό που παρακολουθούσε στενά την οικογένεια.

Η αιφνίδια επίσκεψή του στην οικία της οικογένειας αποδείχτηκε σωτήρια για τον ανήλικο, καθώς, όπως αποδείχθηκε από τις εξετάσεις στο αίμα του, θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Ο 44χρονος πατέρας βρισκόταν μαζί με τον 11χρονο γιο του, ενώ η μητέρα απουσίαζε. Το αγόρι ήταν φανερά παραμελημένο και σε άθλια κατάσταση. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν σοκαριστικά τόσο για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, όσο και για τους αστυνομικούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Από τις αναλύσεις εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης και κάνναβης στον οργανισμό του παιδιού.

Η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες στον 44χρονο πατέρα, ο οποίος ανακρινόμενος αρνήθηκε ότι έδωσε ναρκωτικές ουσίες στον γιο του. Η Αστυνομία διερευνά εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του και κατά πόσο το παιδί ήρθε μόνο τυχαία σε επαφή με τα ναρκωτικά.

Μετά το περιστατικό ο 11χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, απομακρύνθηκε από την οικογένεια του και η προσωρινή του επιμέλεια δόθηκε σε άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας. Ο 44χρονος ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα για τετραήμερη κράτηση του.