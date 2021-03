Αθλητικά

Κορονοϊός: “Πράσινο φως” για δέκα πρωταθλήματα

Ποια πρωταθλήματα... "ανοίγουν" και πότε ξεκινούν οι αγώνες.

Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, που συνεδρίασε το απόγευμα του Σαββάτου, και ενέκρινε την σταδιακή επανεκκίνηση μιας σειράς αγωνιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Έτσι, από την προσεχή Δευτέρα (22/3) μπορούν να γίνουν και πάλι αγώνες στην Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών, την Α1 χάντμπολ ανδρών και την Α1 μπάσκετ γυναικών.

Από το Σάββατο 27/3 στην Α΄ Εθνική γυναικών της υδατοσφαίρισης και την Α1 χάντμπολ γυναικών και από την Κυριακή 28/3 στη Football League και την Α΄ εθνική του ποδοσφαίρου σάλας.

Επίσης, από τις 3/4 μπορούν να αρχίσουν τα πρωταθλήματα της Α2 μπάσκετ ανδρών και της Γ΄ εθνικής στο ποδόσφαιρο και από τις 4/4 της Α΄ εθνικής γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Στα πρωταθλήματα που «ανοίγουν» δεν συμπεριλαμβάνεται η Volley League γυναικών, δεδομένου ότι η ομοσπονδία του βόλεϊ αποφάσισε ήδη την διακοπή της κατηγορίας.

Παράλληλα, η επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για προπονήσεις στο μπιτς βόλεϊ, σε ανοιχτούς χώρους και με δύο αθλητές/τριες ανά ομάδα.

Τα μέλη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, μην παραβλέποντας το επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο, τόνισαν ότι:

οι διοργανώσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά επαγγελματική απασχόληση για τους συμμετέχοντες αθλητές,

δεν αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα στην μετάδοση της νόσου στην κοινότητα,

ήδη διεξάγονται στις περισσότερες χώρες με δυσμενέστερο της χώρας μας επιδημιολογικό προφίλ και

ταυτοχρόνως βοηθούν στην ψυχαγωγία του γενικού πληθυσμού -ειδικά όταν μεταδίδονται από ΜΜΕ- κατά τα πρότυπα των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών που ήδη προβάλλονται και οι συμμετέχοντες σε αυτές ακολουθούν επίσης αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.