Ο ΠΑΣ Γιάννινα “καθάρισε” τον Ατρόμητο

“Βλέπει” την έβδομη θέση η ομάδα του Σάββα Παντελίδη.

Με νίκη ξεκίνησε ο ΠΑΣ Γιάννινα τις υποχρεώσεις του στα play out της Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στους «Ζωσιμάδες», χάρη σε γκολ του Εραμούσπε στο 32΄. Οι γηπεδούχοι, που έπιασαν το Βόλο στην πρώτη θέση της επιμέρους κατάταξης, έχασαν και πέναλτι με τον Παμλίδη στο 44΄, ενώ οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι και αρκετές ακόμη ευκαιρίες.

Η βαθμολογική άνεση με την οποία μπήκαν οι δύο ομάδες στα play out, τους επέτρεψε να παίξουν ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΣ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 8΄ με άστοχη κεφαλιά του Παμλίδη, αλλά στη συνέχεια ήταν οι φιλοξενούμενοι αυτοί που έχασαν διαδοχικές ευκαιρίες, στο 13΄ με μακρινό σουτ του Χαρίση (άουτ), στο 16΄ με κεφαλιά του Γούτα που απέκρουσε με υπερένταση ο Λοντίγκιν και στο 17΄ με τον Μανούσο να μη βρίσκει στόχο μέσα από την περιοχή. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 19΄ με νέα κεφαλιά του Παμλίδη, που αυτή τη φορά σταμάτησε στο δοκάρι (βρήκε λίγο τη μπάλα και ο Μανδάς), για να χάσει νέα ευκαιρία ο Ατρόμητος στο 25΄, όταν ο Μάτιτς καθυστέρησε προ του Λοντίγκιν και στη συνέχεια ο Ρώσος τερματοφύλακας απέκρουσε το σουτ του Γκάλο.

Τελικά, ήταν ο «Άγιαξ» αυτός που άνοιξε το σκορ στο 32΄, με διπλή προσπάθεια του προωθημένου Εραμούσπε μετά από εκτέλεση φάουλ του Καρτάλη. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, μάλιστα, ο ΠΑΣ θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά του, καθώς ο Κάστρο κέρδισε πέναλτι από τον Μαυρομμάτη, αλλά ο Παμλίδης που ανέλαβε να το εκτελέσει στο 44΄ νικήθηκε από τον Μανδά, που απέκρουσε πέναλτι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος «άγγιξε» την ισοφάριση στο 61΄, όμως η κεφαλιά του Μανούσου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους είδαν τον Μανδά να λέει «όχι» στο δυνατό σουτ του Καρτάλη στο 69΄. Στο 75΄ ο Ενσικουλού δεν μπόρεσε να τελειώσει σωστά τη φάση απέναντι από τον Λοντίγκιν και αυτή έμελλε να είναι η τελευταία αξιόλογη φάση του παιχνιδιού.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Πίρσμαν, Κάργας, Εραμούσπε, Κάστρο, Καρτάλης, Παμλίδης (71΄ Μπρένερ), Ελευθεριάδης (65΄ Λιάσος), Ντομίνγκες, Μιλιντσεάνου (88΄ Παντελάκης)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γκάλο (71΄ Αγκάγεφ), Γκαλβάο, Γούτας, Μαυρομμάτης, Χαρίσης, Κιβρακίδης, Σάλομον (71΄ Ούμπιντες), Ενσικουλού (80΄ Εντομβονγί), Μανούσος (79΄ Χριστοδουλόπουλος), Μάτιτς (52΄ Μουνίθ)