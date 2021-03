Αθλητικά

H Λαμία… “χόρεψε” στην βροχή

Στην “κόψη του ξυραφιού” ο Παναιτωλικός.

Η Λαμία για ένα ημίχρονο... χόρευε στη βροχή, «χτύπησε» τον Παναιτωλικό στις αντεπιθέσεις και πέρασε με το εμφατικό 3-0 από το Αγρίνιο, στην πρεμιέρα των play out της Super League. Τα γκολ των Βασιλακάκη (24΄), Ντέλετιτς (27΄) και Ρόμανιτς (43΄) έδωσαν στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μία μεγάλη νίκη, που της επιτρέπει να βλέπει με σαφώς λιγότερο άγχος τη συνέχεια, σε πλήρη αντίθεση με τον ντίπαλό της.

Οι γηπεδούχοι είχαν στο ξεκίνημα τον έλεγχο του αγώνα, που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλη φάση. Αντίθετα, η Λαμία στην πρώτη επικίνδυνη αντεπίθεσή της άνοιξε το σκορ στο 24΄, με ωραία προσπάθεια και σέντρα του Ντέλετιτς από δεξιά και όμορφη κεφαλιά του Βασιλακάκη. Σαν να μην έφτανε αυτό για τα «καναρίνια», τρία λεπτά αργότερα (27΄) Ρόμανιτς και Καραμάνος συνδυάστηκαν πολύ ωραία από αριστερά και από το γύρισμα του τελευταίου ο Ντέλετιτς «έγραψε» το 0-2.

Η εξέλιξη αυτή φανερά σόκαρε τους παίκτες του Τραϊανού Δέλλα, που δεν έδειξαν σε κανένα σημείο ικανοί να αντιδράσουν. Στο 43΄, από βαθιά μπαλιά του Ντέλετιτς, ο Τσότσαλιτς γλίστρησε και επέτρεψε στον Ρόμανιτς να βγει ανενόχλητος απέναντι από τον Μελίσσα και να πλασάρει εύστοχα, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Ο Δέλλας έκανε τρεις αλλαγές στην ανάπαυλα και ένας εκ των νεοεισλεθόντων, ο Βέργος, λίγο έλειψε να σκοράρει στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, όμως ο Επασί απέκρουσε την κοντινή κεφαλιά του στο 46΄. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε στο β΄ ημίχρονο, αλλά το «βαρύ» σκορ και ο ακόμη πιο βαρύς αγωνιστικός χώρος δεν άφηναν περιθώρια ανατροπής. Οι Αγρινιώτες δεν κατάφεραν να βρουν ούτε το γκολ της τιμής, καθώς ο Βέργος στις καθυστερήσεις «σημάδεψε» εξ επαφής το δοκάρι, και βρίσκονται πλέον στη «στην κόψη του ξυραφιού», ισόβαθμοι με τον ΟΦΗ και μόλις στο +1 από την ουραγό ΑΕΛ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Μελίσσας, Περέιρα (66΄ Ταχάρ), Μεντίνα (46΄ Γιάκολις), Τσότσαλιτς, Βάντερσον, Εντινγκά, Ντάλσιο (46΄ Τσιγγάρας), Ντίας, Μάζουρεκ (46΄ Βέργος), Αριγίμπι, Καρέλης (70΄ Αζαντί)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Σκόνδρας, Ορτέγκα, Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Ρόμανιτς (78΄ Τζέιμς), Ντέλετιτς (88΄ Σαραμαντάς), Καραμάνος, Βασιλακάκης (68΄ Μπιάρνασον)