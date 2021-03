Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “τούμπαρε” τον Άρη μέσα στο “Αλεξάνδρειο”

Ο "δικέφαλος του βορρά" πήρε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Με το... "καυτό" χέρι του Ελστον Τέρνερ στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ υπέταξε απόψε , στο Αλεξάνδρειο, για τη 18η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, τον Αρη με 77-71. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 9η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους , οι 13 από τους οποίους ήταν στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ξεχώρισε, επίσης, αμυντικά και επιθετικά για τον "Δικέφαλο" ο Τζος Κάρτερ (13π.). Καταλυτική, ακόμη, στο ματς ήταν η υπεροχή των "ασπρόμαυρων" στη ρακέτα (39-29 τα ριμπάουντ). Πρώτος σκόρερ για τον Αρη ήταν ο Δημήτρης Φλιώνης (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 37-37, 61-51, 71-77

Επιθετική αποτελεσματικότητα και αμυντικά αντανακλαστικά έδωσαν υπεροχή και προβάδισμα στο σκορ στον ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Με εκφραστές τους Κακλαμανάκη, Καμπερίδη, Κάρτερ ο "Δικέφαλος" προηγήθηκε στο 4' με 2-11, απόσταση που στο 9' ανέβηκε στο +12 (12-24).

Με επιμέρους 9-2 , με πρωτοβουλίες των Φλιώνη , Λιτλ και εκμεταλευόμενος λάθη των "ασπρόμαυρων", ο Αρης πλησίασε στις αρχές της δεύτερης περιόδου στους 5 πόντους (21-26) , έφερε το ματς στα ίσια (33-33) στο 17' και έγινε... αφεντικό στο παρκέ στο 24' (48-41). Στο 26' οι "κίτρινοι" απέκτησαν "αέρα" 11 πόντων (54-43), με τους Τσάλμες, Φλιώνη να βρίσκουν στόχο από τη γραμμή των βολών, διαφορά που κράτησαν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο στο 30' (61-51).

Η τελευταία περίοδος ανήκε στον ΠΑΟΚ και τον Ελστον Τέρνερ. Με επιμέρους 17-2 και τον Αμερικανό να πετυχαίνει 11πόντους ο "Δικέφαλος" ξέγυφε με +5 στο 37' (63-68). Ο Αρης δεν εγκατέλειψε τη μάχη , με τον Ντεκόζι πήρε ξανά τα ηνία στο 39' (71-70). Ο Κάρτερ εκτέλεσε από τα 6.75 , έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους "ασπρόμαυρους" (71-73), καθορίζοντας, ουσιαστικά, τον νικητή. Με βολές από τους Μπιτς και Λοβ διαμορφώθηκε το τελικό 77-71.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Σταμάτης 4, Σλαφτσάκης 2, Φλιώνης 13, Μιλόσεβιτς 6, Χαριτόπουλος, Κουζέλογλου 4, Τσάλμερς 11 (1), Ντραγκίτσεβιτς 11, Λιτλ 11 (2), Ντεκόζι 9 (1)

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Μπιτς 6, Κονάτε 1, Λοβ 8, Γκρίφιν 8, Μαργαρίτης 6 (1), Κακλαμανάκης 10, Καμπερίδης 8 (2), Κάρτερ 13 (3), Τέρνερ 17 (1)