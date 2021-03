Υγεία - Περιβάλλον

Μήνυμα Κικίλια προς ιδιώτες γιατρούς: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατρό να μην θέλει να βοηθήσει

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε, εκτάκτως, το βράδυ του Σαββάτου το νοσοκομείο "Γεννηματάς".

(εικόνα αρχείου)

Στις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί, αναφέρθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο "Γεννηματάς" τονίζοντας ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι “πάνω απ΄όλους και από όλα”.

Ταυτοχρόνως, άφησε αιχμές για τους ιδιώτες γιατρούς που δεν έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για βοήθεια με αποτέλεσμα να βρισκoνται ένα βήμα πριν την επιστράτευση.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Υγείας:

“Σήμερα εφημερεύει το Νοσοκομείο "Γεννηματάς" και όπως βλέπετε είναι όλοι εδώ: Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας, Διοικητές, νοσηλευτές και γιατροί δίνουν μια τεράστια μάχη. Χθες, στην Αττική έγιναν 172 εισαγωγές περιστατικών COVID. Θα δούμε πώς θα βγει η σημερινή εφημερία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις συγκλονιστικές προσπάθειες τις οποίες κάνουν και να πω ότι στη μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς. Τους ευχαριστώ όλους: τους ιατρούς και νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων που είναι όλοι σε αυτή τη μάχη. Είναι πλέον ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους περιλαμβάνει όλους. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από όλα και απ’ όλους. Αυτή τη μάχη θα τη δίνουμε καθημερινά, θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, στις εφημερίες. Θέλω να την κερδίσουν γιατί το αξίζουν οι συμπολίτες μας που έχουν προσπαθήσει πολύ για περισσότερο από έναν χρόνο. Τέλος, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν συνάδελφό μου γιατρό που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, να μην θέλει να έρθει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη μάχη”.