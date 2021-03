Life

“Η Φάρμα”: ο αγώνας ασυλίας, η τιμωρία και η αποχώρηση (βίντεο)

Ποιος κέρδισε στον αγώνα ασυλίας; Ποιος επιτέθηκε στον αρχηγό και γιατί; Ποιος κέρδισε στη μονομαχία αποχώρησης και ποιος αποχώρησε;

Εντάσεις, ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις έζησαν οι παίκτες στη Φάρμα, στο επεισόδιο του Σαββάτου.

Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στη Μαρία Μιχαλοπούλου και τον επιστάτη της «Φάρμας», Βασίλη Φιλίππου όταν εκείνος αντιλήφθηκε ότι η αρχηγός κοιμόταν, όταν όλοι οι άλλοι παίκτες είχαν συγκεντρωθεί στην κουζίνα.

Η ίδια έδωσε εξηγήσεις και ζήτησε να τιμωρηθεί μόνο η ίδια, ωστόσο ο επιστάτης της ανακοίνωσε ότι θα πάρει πίσω το έπαθλο με τις κατσίκες. Η απόφαση αυτή, αλλά και η στάση της Μαρίας, εκνεύρισαν τη Μαρία Θωμά που ξέσπασε κατά της αρχηγού.

Όσον αφορά τη μονομαχία αποχώρησης, η Μαρία Θωμά έδωσε την πέτρα και έχρισε ως δεύτερη μονομάχο τη Μαρία Τοτόμη με την οποία βρέθηκε στα αγωνίσματα που έκριναν τη νικήτρια...

Η Μαρία Τοτόμη είναι εκείνη που συνεχίζει, ενώ η Μαρία Θωμά αποχαιρέτησε τη Φάρμα και κλήθηκε να γράψει το γράμμα, με το οποίο θα υποδείξει τον υποψήφιο αρχηγό της Φάρμας.