Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ένα βήμα πριν από την επιστράτευση οι ιδιώτες γιατροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, ειδικά στην Αττική, να είναι αφόρητη, η Κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να καταφύγει στο μέτρο της επίταξης.

Προς επιστράτευση ιδιωτών γιατρών οδεύει η Κυβέρνηση, ύστερα από την άκαρπη τηλεδιάσκεψη του Βασίλη Κικίλια, με εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων. Αιχμές για τους ιδιώτες γιατρούς που δεν έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα, άφησε ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν συνάδελφό μου γιατρό, που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, να μην θέλει να έρθει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε αυτήν τη μάχη».

«Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το ύστατο συνταγματικό εργαλείο που έχω στη διάθεση μου, αυτό της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, δεν θα διστάσω να το κάνω», ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο “Βήμα της Κυριακής”.

Η προθεσμία για εθελοντική στήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των ιδιωτών γιατρών παρήλθε με μόλις 60 γιατρούς να ανταποκρίνονται, από τους 200 που αναζητούσαν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου.

Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, μίλησε για το ενδεχόμενο επίταξης στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1, και εξήγησε ποιες είναι οι ενστάσεις συναδέλφων της στο κάλεσμα του Υπ. Υγείας.

Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη η κατάσταση στα νοσοκομεία η πίεση είναι ασφυκτική. Συνολικά σε όλη την επικράτεια 4.000 ασθενείς νοσηλεύονται, ενώ ο δείκτης θετικότητας έχει παρουσιάσει ανησυχητική αύξηση την τελευταία εβδομάδα, από το 4,5% στο 6%.

Στα νοσοκομεία συγχωνεύονται κλινικές, ώστε να ελευθερωθούν κρεβάτια, για περιστατικά κορονοϊού, ενώ 40 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.