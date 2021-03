Κοινωνία

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Με αυστηρά μέτρα άνοιξαν οι εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός πιστών και τα μέτρα προστασίας στους Ιερούς Ναούς. Στη Μητρόπολη Αθηνών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Οι εκκλησίες άνοιξαν τις πόρτες τους για τους πιστούς σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες. Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, επιτρέπεται ένας πιστός ανά 25 τ.μ. και με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τους 20 πιστούς ανά ναό.

Θα διεξάγονται τεστ σε ιερείς και ψάλτες με ευθύνη της οικείας Μητρόπολης, ενώ η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα παραστεί στην Αρχιεπισκοπική και Συνοδική Θεία Λειτουργία για τη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στην Μητρόπολη Αθηνών.