Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου: Ο Λεβαντόφσκι κυνηγάει ένα θρυλικό ρεκόρ

Ασταμάτητος ο Πολωνός επιθετικός, πέτυχε ακόμη ένα χατ-τρικ απέναντι στη Στουτγκάρδη.

Ακόμη μία μοναδική παράσταση, που συνδυάστηκε με χατ-τρικ, έδωσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έφτασε τα 35 γκολ σε 26 αγώνες της Μπουντεσλίγκα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχασαν από το 12ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης με τη Στουτγκάρδη τον Ντέιβις (αποβλήθηκε), αλλά ο “Λέβα” δήλωσε “παρών” και η Μπάγερν τη συνέτριψε 4-0, με τον Γκνάμπρι να συμπληρώνει τον... χορό των τερμάτων και το σόου του Λεβαντόφσκι.

«Είναι μεγάλη πρόκληση να είσαι πάντα φρέσκος στο μυαλό και πεινασμένος για τους επόμενους στόχους», σχολίασε ο Λεβαντόφσκι, όταν ρωτήθηκε για την απίστευτη συνέπεια του στο υψηλότερο επίπεδο.

Με τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της Ευρώπης για εφέτος, έχοντας ξεπεράσει τους Ρονάλντο και Μέσι, ο “Λέβα” πλησιάζει ένα θρυλικό ρεκόρ στη Γερμανία και έχει μπροστά του οκτώ αγωνιστικές για να σκοράρει τουλάχιστον πέντε γκολ και να φτάσει - ή να ξεπεράσει - τα 40 τέρματα σε μια σεζόν (1971-72), που είχε σημειώσει ο δεινός σκόρερ, Γκερντ Μίλερ.

«Δεν θέλω να σκεφτώ πόσα γκολ έχω ακόμα, κοιτάω κάθε αγώνα ξεχωριστά», είπε ο Πολωνός μετά το χατ-τρικ του και πρόσθεσε: «Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα τις επόμενες εβδομάδες, με αγώνες κάθε τρεις ημέρες, και το Champions League. Πρέπει να είμαι υπομονετικός».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεβαντόφσκι έχει ήδη ξεπεράσει την καλύτερη του συγκομιδή τερμάτων σε μία σεζόν, που ήταν τα 34 της περυσινής αγωνιστικής περιόδου.