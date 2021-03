Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “λύγισε” στον τελικό του Ακαπούλκο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γερμανός Ζβέρεφ κατάφερε να κάνει μία τρομερή ανατροπή και να κατακτήσει τον τίτλο.

Η “κατάρα” των τελικών... χτύπησε τον Στέφανο Τσιτσιπά και στο Ακαπούλκο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 6-4,7-6(3) από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά 2 ώρες και 19 λεπτά, στον μεγάλο αγώνα του Abierto Mexicano, μετρώντας έτσι έξι ήττες σε ισάριθμους τελικούς ATP 500, οκτώ ήττες σε συνολικά 14 τελικούς καριέρας. Τελευταίος του τίτλος, παραμένει αυτός που πανηγύρισε το Φεβρουάριο του 2020 στη Μασσαλία.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Γερμανού πρωταθλητή απέναντι στον Τσιτσιπά, σε συνολικά επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις και η πρώτη μετά από πέντε ήττες στη σειρά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στα σετ, αφού προηγήθηκε με 4-1 και είχε διπλό break point στο έκτο game, όμως ο Σβέρεφ με πέντε σερί κερδισμένα games, μπήκε μπροστά στο σκορ.

Το δεύτερο σετ ήταν συναρπαστικό, μέχρι το ένατο game όπου ο Ζβέρεφ πέτυχε το break . Ο Τσιτσιπάς έσωσε match point σε εκείνο το game και κατάφερε να πάρει πίσω το break, ωστόσο ο Γερμανός στη συνέχεια και με ένα εντυπωσιακό tie break, κατάφερε να ολοκληρώσει τη νίκη του.