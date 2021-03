Κόσμος

Βρετανία: μαζικές κινητοποιήσεις κατά των μέτρων για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου. Δεκάδες συλλήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών.

Τουλάχιστον 36 πρόσωπα συνελήφθησαν και αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων εναντίον των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατηγορούνται για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, διευκρίνισε η αστυνομία.

Από τις αρχές του Ιανουαρίου, στους κατοίκους της βρετανικής πρωτεύουσας και άλλων περιοχών της Αγγλίας απαγορεύεται η έξοδος από το σπίτι, πέρα από κάποιες συγκεκριμένες, απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις.

Η κινητοποίηση, που άρχισε στο Χάιντ Παρκ το μεσημέρι, συνεχίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου. Ομάδα διαδηλωτών επέστρεψε αργότερα στο πάρκο, όπου εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

«Αρκετοί» από τους αστυνομικούς «τραυματίστηκαν εξαιτίας στοχευμένων επιθέσεων», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου ο υποδιευθυντής της αστυνομίας της βρετανικής πρωτεύουσας Λόρενς Τέιλορ, που επέβλεψε την επιχείρηση για την επιβολή της τάξης. «Είναι εντελώς απαράδεκτο και θλιβερό το ότι αστυνομικοί επιφορτισμένοι με την εφαρμογή κανόνων που εφαρμόζονται για την προστασία όλων μας μετατρέπονται σε θύματα βίαιων επιθέσεων», πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Λονδίνου δέχθηκε καταιγισμό επικρίσεων την περασμένη εβδομάδα, μετά τη βίαιη επέμβασή της σε συγκέντρωση χωρίς άδεια για την απότιση φόρου τιμής σε μια νεαρή Λονδρέζα, η εξαφάνιση και ο θάνατος της οποίας προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χθες Σάββατο περίπου εξήντα βρετανοί κοινοβουλευτικοί προσυπέγραψαν κείμενο που συντάχθηκε από οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων, στο οποίο τονίζεται πως η απαγόρευση των διαδηλώσεων «είναι απαράδεκτη και πιθανόν παράνομη».

Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας επιβλήθηκαν στο ΗΒ στις αρχές του χρόνου. Βλέποντας βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε να τα χαλαρώσει στα τέλη του μήνα.