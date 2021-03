Πολιτική

Ναύαρχος Ρόουντεν: πυλώνας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα

Τι είπε για το ζήτημα της αναβάθμισης του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Ο ναύαρχος ε.α. του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και αντιπρόεδρος της Lockheed Martin για θέματα διεθνών έργων και ανάπτυξης, Τόμας Ρόουντεν, μίλησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και το πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Τ. Ρόουντεν ανέφερε ότι επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα μας το 1981 και απέπλευσε με σκάφος από τη βάση της Σούδας «ξεκινώντας», όπως είπε χαρακτηριστικά, «τις περιπέτειές μου στη Μεσόγειο».

«Είχα», υπογράμμισε ο Τ. Ρόουντεν, «την ευκαιρία να διοικήσω πλοία του αμερικανικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα».

«Είχα, επίσης, το προνόμιο να είμαι επικεφαλής στα πλοία που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για την εκκένωση του Λιβάνου» συνέχισε και προσέθεσε, «Στείλαμε πλοία από τη Σούδα σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση».

Αναφορικά με το ζήτημα της αναβάθμισης του στόλου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ο Τ. Ρόουντεν τόνισε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συνδράμουν με συγκεκριμένη πρόταση που αφορά σε «τέσσερα καινούργια πλοία καθώς και στον εκσυγχρονισμό ακόμη τεσσάρων πλοίων, που ήδη κατέχει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

Με τον τρόπο αυτό, εξήγησε ο ίδιος, δίνεται «η ευκαιρία να ναυπηγηθούν στην Ελλάδα τα νέα πλοία» γεγονός που θα «αναζωογονήσει τα ελληνικά ναυπηγεία και θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας».

«Θα προχωρήσουμε», ανέφερε, «μέσω της αμερικανικής κυβέρνησης και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε μια περιεκτική πρόταση που θα υποστηρίζεται πλήρως από την ηγεσία των ΗΠΑ. Και εάν υλοποιηθεί η πρόταση θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ελληνική και την αμερικανική κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στο μέλλον».

Εκτίμησε ότι η αμερικανική πρόταση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θα θέσει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό «ώστε να παραδοθούν πλοία με συγκεκριμένες δυνατότητες».

Για το εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού θα ενδυναμώσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας και θα προωθήσει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ο Τ. Ρόουντεν υπογράμμισε ότι θα ισχυροποιήσει τους δεσμούς ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα και θα ενισχύσει τη στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Αναγνωρίζεται πλήρως», είπε, «ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτό το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών πλοίων και την παράδοση των συγκεκριμένων πλοίων, εκτιμώ ότι θα γίνει πιο δυνατή και η σχέση των δύο κρατών. Υπάρχουν και άλλες θετικές πτυχές. Η αμερικανική πρόταση θα φέρει και μια διαλειτουργικότητα του 6ου αμερικανικού Στόλου με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

Χαρακτήρισε «σπουδαία κίνηση» την προμήθεια από την Ελλάδα των ελικοπτέρων Romeo υπογραμμίζοντας, «Από την προσωπική μου εμπειρία στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό το Romeo είναι το καλύτερο ελικόπτερο στην αντιμετώπιση υποβρυχίων, που εμφανίστηκε στη Γη».