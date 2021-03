Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Ένας νεκρός εντοπίστηκε από πυροσβέστες στη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μονοκατοικία.

(φωτογραφία αρχείου)

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία επί της οδού Μαραθώνος, στα Βριλήσσια.

Επί τόπου είχαν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το θύμα είναι περίπου 55 ετών και εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στην Κηφισιά. Σε αυτήν την περίπτωση, η ένοικος κατάφερε να βγει σώα.